Trækker sig: - Jeg bliver decideret panisk

En deltager nægter at deltage i dysten i mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'

Spoiler-alarm: Artiklen indeholder info om, hvad der sker i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'.

- Brian er ude af dysten, inden den går i gang. Det har jeg ikke oplevet tidligere i Ekspeditionen.

Sådan lyder de kontante ord fra Jakob Kjeldberg i mandagens udgave af 'Robinson Ekspeditionen', hvor en af deltagerne må trække sig fra dysten om Robinson-trofæet.

Brian Kristensen lider nemlig af højdeskræk, og det bliver for meget for ham, da han og de andre deltagere bliver bedt om at kravle op på en høj pæl, hvor de skal stå øverst og svaje på blot deres fødder.

- Vi har været i forskellige dyster, hvor vi skulle op på en platform. Men der har jeg haft noget at holde i med mine hænder. Så da jeg skulle op på sådan en pæl og stå på fødderne, hvor jeg ikke har noget at holde ved ... Det kan jeg ikke, fortæller Brian Kristensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg fik den ene fod op på et tidspunkt, og det hele begyndte at vibrere, og det kunne jeg bare ikke. Så uanset hvad det måtte have medført af straf, så var jeg ligeglad. Jeg kunne simpelthen bare mærke, jeg aldrig kom derop.

- Folk, der ikke har højdeskræk, ved ikke, hvordan det føles, siger Brian Kristensen i programmet. Foto: Viaplay Group

Undgår rutchebaner

Han forklarer til Ekstra Bladet, at han har lidt af højdeskræk mere eller mindre altid.

Og selvom den 52-årige socialpædagog sagtens kan stå på en stol og skrue en elpære i, så er det noget andet, når der er kontroltab forbundet med højderne.

- Jeg bryder mig heller ikke om rutchebaner eller andre forlystelser. Så om det havde været en finaledyst, så var jeg aldrig kommet op på den pæl.

Skulle man som seer sidde bag sin skærm uden højdeskræk og tænke sit om Brian Kristensens valg, så minder han om, at en fobi for højder kan lede til reelle katastrofetanker og panikanfald, som det viser sig at være tilfældet i aftenens afsnit.

- Det er min hjerne og dens forestillinger om, hvad der kan ske, der gør, at jeg bliver decideret panisk.

Hvordan det ender med at gå Brian Kristensen og de andre deltagere, kan du se på TV3 fra klokken 20 eller allerede nu på Viaplay.

