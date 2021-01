Trækker stikket: Færdig på tv

Tej Lalvani trækker sig fra 'Dragons Den', der er den britiske udgave af den populære DR1-serie 'Løvens hule'.

Den 46-årige forretningsmand står i spidsen for Storbritanniens største vitaminselskab, Vitabiotics, som hans far, Kartar Lalvani, stiftede i 1971.

Siden 2017 har tv-seerne oplevet ham i 'Dragons Den', som man i Danmark kan se på DRTV, hvor han har investeret i en lang række virksomheder. Når den kommende sæson 18 er løbet over skærmen, er det dog slut for ham. Det skriver han selv på Instagram.

Peter Jones har været med i samtlige 18 sæsoner, mens Deborah Meaden har været med siden sæson tre. Sammen med Tej Lalvani, Sara Davies og Touker Suleyman holdet i den seneste sæson. Foto: Sony

Her fortæller han, at han selv har taget beslutningen om stoppe i programmet for i stedet at fokusere mere på sin egen forretning.

'Jeg ser tilbage på min tid i hulen med stor glæde. Jeg trådte ind med forsigtighed som en, der ikke har en idé om, hvad jeg kunne forvente. Jeg forlader den med så mange uforglemmelige minder, efter jeg har mødt så mange utrolige personer, og selvfølgelig med masser af succesfulde investeringer,' skriver han og fortsætter:

'Som min egen virksomhed, Vitabiotics, vokser, og min egen portefølje af investeringer vokser, har jeg ikke længere mulighed for at dedikere den tid og opmærksomhed, som programmet kræver.'

Han understreger, at han kommer til at være en del af den kommende sæson, der får premiere på BBC til marts - en sæson, han kalder 'en af de bedste'.

I 2019 vurderede The Times, at Tej Lalvani havde en samlet formue på 390 millioner pund - hvilket svarer til lige under 3,3 milliarder kroner i dag.