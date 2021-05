Trak sig fra TV 2-program: Nu taler Jonas ud

- Jeg har ondt i maven og ondt i halsen. Jeg har et temperament, som jeg har svært ved at styre. Jeg er ikke stolt af de sider, jeg har vist, og jeg kan ikke se mig selv længere. Jeg kan ikke mere, lød det fra Jonas i aftenens afsnit af 'Hjem til gården' lige inden, han valgte at trække sig fra programmet.

Med kun få uger til finalen i TV2-programmet, var Jonas ellers en stærk kandidat til at løbe med præmien på en halv million. Men efter han i aftenens afsnit havde et raseriudbrud på køerne, som særligt Marianne blev meget påvirket af og konfronterede ham med, indså han, at det var på tide at vende snuden hjemad.

- Jeg valgte at trække mig fra ‘Hjem til gården’, fordi jeg oplevede nogle reaktioner fra mig selv, som jeg ikke kunne genkende mig selv i. Mit temperament har altid været der, men jeg har aldrig set det som et reelt problem, og da jeg på gården oplevede, at det også påvirkede andre, kunne jeg se det forkerte i min opførsel, fortæller han til Ekstra Bladet.

Jonas ser tilbage på sin deltagelse i programmet som en fed oplevelse. Foto: Lotta Lemche/TV2

- Jeg havde brug for at samle mig om det og tog hjem med en masse læring. Det har for mig været en kæmpe personlig udvikling at være på gården, og jeg føler mig stærkere nu, end da jeg gik ind på gården, fortsætter han og afslutter:

- Det har givet mig et selvtillidsboost, som gør, at jeg hviler mere i mig selv og er i balance. Det har været den fedeste oplevede, og jeg er så glad for det, jeg har lært og kan tage med mig videre i livet.

