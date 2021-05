Transkønnet muslim på DR: 'Dét er modigt'

En ny dokumentarserie på DR sætter kønsskifte under debat i gulvhøjde, når muslimske Jalal fortæller gutterne, at han altså er transkønnet

Beklager at måtte 'spoile', men jeg var nær faldet ned af sofaen i går aftes.

Det var, da Jalal i slutningen af første afsnit af DR's 'Macho' lod en bombe falde i sin mandegruppe.

I en halv time havde jeg spændt fulgt med i Jalals dilemma om at vokse op i en traditionel muslimsk familie og bøvle med, hvor hård en mand man kan være ud fra retten til fire koner, og så siger han pludselig: 'Jeg er faktisk transkønnet.'

Jeg havde ikke skænket det en tanke, hvilket er et genialt setup for serien. Så lad, som om du ikke ved det, hvis du tuner ind (nyheden ER ude!).

Debat i gulvhøjde

Den 26-årige Jalal øver sig på at være ærlig, og i en frisørsalon fyldt med mandlige muslimer ender det med, at en nyklippet sidemand siger: 'Det er fucking modigt af dig. Du har nosser af stål.'

Knuckles! Det er sgu køns- og kulturdebat i opbyggelig gulvhøjde.

Den charmerende Jalal er fyldt med refleksioner om sin svære situation. I selskab med kæresten, Mies, rummelige og omfavnende take på ham er det hele rørende godt fjernsyn.

Kæresten Mie er med på hele turen. Foto: DR

Han tager på i vægt af at spise hormoner, men skal tabe sig for at få fjernet sine bryster. Taber han sig, træder hans kvindelige former mere frem.

Og så er der selvfølgelig familiens kolde skulder. Vi er langt fra klassiske kakkelbords-dilemmaer, og netop derfor er 'Macho' en stærk øjenåbner til de fordomsfulde.

Jalal siger selv, at han med sit skæg og sin karseklip ligner en 'stereotyp perker', men at politiet derfor ofte stopper ham, vælger han at se som et kompliment til sit kønsskifte.

Det er tankevækkende tv. Ikke endnu et freakshow i realitygenren, men netop et både sjovt og seriøst indblik i et moderne dilemma.

Mens mange af tidens mænd måske går rundt og skruer lidt ned for deres mandighed, er Jalal altså i gang med at skrue op.

Dét er modigt på alle niveauer.

Jalals beslutning er ikke taget helt gnidningsfrit. Foto: DR

Du kan se 'Macho' på DR3 og DR-tv.