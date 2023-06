Tre danskere optaget i Oscar-akademiet

Tre danskere er optaget i oscar-akademiet, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, som står bag oscaruddelingen.

Det skriver kulturmediet Soundvenue.

Der er tale om dokumentarinstruktør Simon Lereng Wilmont og klipperne Michael Aaglund og Charlotte Munch Bengtsen.

Simon Lereng Wilmont var ved dette års prisuddeling selv nomineret til en Oscar for Bedste Dokumentarfilm for 'Et hus af splinter', hvor han følger en gruppe børn på et midlertidigt børnehjem i Ukraine.

På hjemmet kan børnene opholde sig i ni måneder, mens deres sag bliver behandlet, og det bliver besluttet, om de skal videre til et permanent børnehjem, kan blive adopteret eller bo hos noget familie.

Michael Aaglund klippede selvsamme film og har også klippet andre filmsucceser som 'De forbandede år' og 'Q's barbershop'.

Charlotte Munch Bengtsen har også gjort sig bemærket i oscarregi ved at være klipper på dokumentaren 'All that breathes', som i 2022 var nomineret til en Oscar for Bedste Dokumentarfilm.

Hun har desuden været klipper på de anmelderroste dokumentarer 'The act of killing' og 'Trøffeljægerne fra Piemonte'.

Ifølge Soundvenue er der omkring 10.000 medlemmer af oscar-akademiet. Hvor mange danskere, der er med, findes der ingen officiel liste over, men mediet anslår, at der er tale om mellem 50 og 60.

Foruden de tre danske filmfolk er en række skuespillere, instruktører og musikstjerner som Taylor Swift og The Weeknd blevet optaget.

Medlemmer af oscar-akademiet er med til at stemme om oscarpriser.