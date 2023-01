Tre kendte værter skrider efter ydmygelse

Tre mangeårige topværter på BBC har sagt op i vrede, fordi de før en sammenlægning af to nyhedskanaler blev bedt om at gå til en slags audition med henblik på at kunne beholde jobbet

Når man er profileret topvært og en slags britisk pendant til Kåre Quist, Poul Erik Skammelsen eller Cecilie Beck, så kan det føles særdeles ydmygende at skulle gå til audition med henblik på at få lov til at holde sit job gennem mange år.

Det føler de garvede britiske BBC News-værter David Eades, Joanna Gosling og Tim Willcox i hvert fald.

De har alle tre taget deres gode tøj og er gået med en frivillig aftrædelse i hånden midt i BBC's planer om at fusionere BBC News-nyhedskanalen i UK med den internationale BBC World News.

Rasende værter

Årsagen er, at de alle er blevet bedt om at deltage i en slags rekrutteringsrunde, hvor der skal findes et hold på blot seks nyhedsværter til den kommende samlede nyhedskanal.

Annonce:

Her skulle de tre, sammen med alle de øvrige - og i flere tilfælde knapt så profilerede - nyhedsværter, bevise deres værd på ny som var det en slags six chair challenge i 'X Factor'.

Alt sammen med henblik på - måske - at kunne beholde deres job, hvis de kom i gennem nåleøjet. Et nåleøje, som de tre erfarne værter altså første gang kom i gennem for mange år siden.

- Jeg tror, at de tre ikke kunne klare udsigten til at gå igennem sådan en vanærende proces, siger en kilde fra den britiske mediebranche til mediet Deadline, ifølge The Mirror.

- Folk er rasende. Det er ydmygende - du føler, du er 21 år igen og søger dit første job på BBC, siger en anden anonym person, som mediet har talt med.

Eksempelvis Joanna Gosling har været BBC News-vært i 23 år, men skulle altså nu bevise sig på ny.

Den drastiske audition-metode med nye skærmtests kommer på bagkant af beslutningen om, at der skal nedlægges 70 jobs i BBC-koncernen - heraf 14 værtsjobs.

Annonce:

De mest profilerede værter på BBC kan tjene op til 230.000 pund om året. Det er næsten to mio. danske kroner.