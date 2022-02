Tredje stød bragte ham tilbage til livet

'Better Call Saul'-stjernen Bob Odenkirk drattede om med hjertestop under optagelserne til seriens sjette sæson i sommer. Og han skulle have tre stød med en hjertestarter, før pulsen vendte tilbage. Det fortæller han i et interview med New York Times, skriver Hollywood Life.

- Tredje gang fik jeg hjerterytmen tilbage, siger Bob Odenkirk, der ikke selv kan huske noget fra den sommerdag, han drattede om.

Han har fået genfortalt hændelser af sine kolleger.

- Det er jo mærkeligt i sig selv. Du har ikke en nær død-oplevelse - du får fortalt, at du har en, siger Rhea Seehorn, der var sammen med Odenkirk, da ulykken indtraf.

Det var hende og Patrick Fabian, der tilkaldte hjælp, mens assistent-instruktør Angie Meyer gav førstehjælp og brugte hjertestarteren.

- Jeg faldt bare sammen. Rhea sagde, jeg blev blå-grå med det samme, fortæller 59-årige Bob Odenkirk.

Bob Odenkirk og Rhea Seehorn i 'Better Call Saul'. Foto: Ursula Coyote/Netflix

Han vidste godt, at der var en åreforkalkning under opsejling, men havde fået forskellige beskeder fra to læger, så han var ikke startet på behandling.

I dag har han det godt, men han er lykkelig for, at han ikke var alene.

- Vi havde indspillet hele dagen, og heldigvis gik jeg ikke tilbage til min vogn, siger Bob Odenkirk.

Sjette sæson af 'Better Call Saul' får formentlig premiere på Netflix 18. april. I hvert fald hvis man skal tro flere knivskarpe fans og medier, der har set den netop offentliggjorte teaser for serien.

