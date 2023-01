Trist historie bag 'X Factor'-succes: - Erklæret mentalt retarderet

Luka Vasic Lind strøg videre i 'X Factor' på team Kwamie Liv. Men livet har ikke altid været lige let for den 20-årige sanger

Luka Vasic Lind blæste dommerne bagover med sin version af Christina Aguileras 'Hurt' i fredagens 'X Factor', hvor den stod på six chair challenge.

Sangen dedikerede han til sin mor, som han dog ikke altid har boet med.

For som den vakse seer lagde mærke til, så var det hans plejemor, der var med blandt publikum i salen, mens Luka sang på scenen.

Til Ekstra Bladet forklarer han, at han som otteårig flyttede i plejefamilie, fordi hans kriminelle far var ude af billedet, og at han ikke længere kunne bo med sin mor.

- Jeg bror i plejefamilie, fordi jeg er opvokset som omsorgssvigtet barn. Min mor var psykisk syg og havde svært alkoholmisbrug. Det gik ud over mig, og jeg fik også selv psykiske lidelser, jeg blev erklæret mentalt retarderet. Og fra 0-7. klasse gik jeg i specialklasse for udsatte børn.

Annonce:

Mod alle odds

Luka Vasic Lind fandt tryghed i musikken og sangen, som blev hans store passion. Og hans plejefamilie nåede at få stor indflydelse på den drejning hans liv tog.

- De opdragede mig rigtig godt, og med tiden blev sang terapi for mig, hvor jeg bearbejdede mit omsorgssvigt. Så de to ting gjorde mig stærkere, og jeg fandt kræfterne i mig selv til at ville mere, siger han og fortsætter.

I 7. klasse blev Luka Vasic Lind testet igen, og nu viste det sig, at han var helt normalt begavet og ikke skulle leve med prædikatet om at være 'mentalt retarderet'.

- Dengang var det ikke på tale, at jeg skulle blive til noget. Men mod alle odds kom jeg med tiden i en normal klasse og jeg gik ud af folkeskolen med vildt mange 10- og 12-talller.

Du kan se, om Luka Vasic Lind har lige så stor succes i X Factor, der sendes hver fredag på TV 2 og TV 2 Play.

Det er ikke hvem som helst, der bliver dommer i 'X Factor', og de kendte musikere har typisk også en betydelig formue. Ekstra Bladet har gennemgået nogle af dem her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'