Trist nyt fra TV2: Sadler helt om

26. februar går det løs, når TV2 for første gang blænder op for dette års liveshows i 'X Factor'.

Grundet coronapandemien og den fortsatte nedlukning af Danmark, som indtil videre løber til og med 28. februar, bliver som minimum det første liveshow dog væsentligt mindre festligt, end det plejer at være.

Når det går løs i studiet i Priorparken i Brøndby og live på TV2, bliver det nemlig helt uden fysisk publikum, som vi ellers er vant til.

Det oplyser TV2 til Ekstra Bladet.

'Vi følger selvfølgelig myndighedernes retningslinjer, og hvis de ændrer sig, så kan det jo være, at vi om nogen tid kan have et live-publikum igen. Men indtil da så bliver det på en alternativ måde, at der kommer publikum med,' lyder det i en mail fra Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV2.

Der bliver intet publikum, når 'X Factor' går live. Foto: Lasse Lagoni/TV2

TV2 er dog klar med et helt nyt tiltag, som kan sparke gang i stemningen i studiet trods det manglende fysiske publikum.

'Vi glæder os rigtig meget til at sende live fredag 26. februar fra ’X Factor’-studiet. På grund af corona bliver det med en helt ny løsning med et stort virtuelt publikum. Så der kommer ikke til at være publikum til stede fysisk i studiet, men vi lover, at der nok skal komme masser af liv og god stemning med vores nye løsning,' lyder det videre.

Melvin Kakooza overtager for Sofie Linde, mens hun er på barsel. Foto: Mogens Flindt

Ny vært

Det er ikke første gang, at 'X Factor' kommer til at løbe af stablen uden publikum. I forbindelse med den første nedlukning af Danmark sidste år blev 'X Factor' ligeledes afholdt uden publikum flere gange, inden programmet blev sat helt på pause.

I de første otte liveprogrammer vil det som noget nyt være komiker Melvin Kakooza, der er vært.

Det skyldes, at Sofie Linde, der normalt er vært på programmet, forleden blev mor for anden gang og derfor er på barsel.

