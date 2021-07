Trods heftig kritik: Kæmpe succes for TV 2

Da 'Bachelor' tidligere på sommeren havde premiere på TV 2 Play, lød der ikke kun roser til TV 2 over at have kastet sig over det velkendte koncept.

Det blev kaldt både 'gammeldags' og 'patriarkalsk', men det har tydeligvis ikke afholdt seerne fra at kaste sig over programmet, der blev afsluttet i forrige uge.

Over for Ekstra Bladet kalder indholdschef for TV 2 Play og TV 2 Zulu, Sune Roland, 'Bachelor' for 'en kæmpe succes'.

'Vi lavede satsningen for at tilbyde et alternativ til al den sport, der fyldte sommerens tv-flader, og vi må sige, at vores brugere har omfavnet 'Bachelor' i en grad, vi ikke havde turdet drømme om', skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Vi kan allerede nu konstatere, at 'Bachelor' er et af de mest sete programmer på TV 2 PLAY nogensinde, og vi har set et utroligt højt engangement hos seerne, som trofast har siddet klar til at streame nye episoder tre gange hver uge, så vi er utroligt glade for modtagelsen'.

Trods den store succes ønsker TV 2 dog ikke at dele seertallet, oplyser de til Ekstra Bladet.

Bolette og Jaffer fandt kærligheden i 'Bachelor'. Foto: Privat

Takker deltagerne

Den kritik, der har lydt af formatet, har ifølge Sune Roland ikke rystet TV 2 i beslutningen om, at det var en god ide at sende 'Bachelor'.

'Tv er stærkest, når det giver anledning til, at vi taler med hinanden om det, vi ser, diskuterer indholdet og forholder os til det, og det oplever vi i den grad, at 'Bachelor' har givet anledning til', skriver han og fortsætter:

'Modtagelsen hos seerne tyder på, at danskere har forelsket - eller genforelsket - sig i formatet, og det kan vi i den grad også takke alle vores medvirkende for, som alle har bidraget modigt, åbent og ærligt til vores første sæson.'

Casper gav Michaela den sidste rose i 'Bachelor', men kærligheden mellem dem gik hurtigt itu. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Om man hos TV 2 vil følge op på succesen med en sæson to, ønsker Sune Roland ikke at løfte sløret for endnu.

'Vi kan endnu ikke løfte sløret om en eventuel sæson 2, men vi har store ambitioner for TV 2 PLAY, så jeg kan til gengæld garantere masser af godt nyt dansk indhold i den nærmeste fremtid', lyder det fra TV 2 Play-chefen.

Efter finalen i 'Bachelor' har Casper og Michaela givet hver sin version af, hvad der skete, da kameraerne slukkede. Mens Casper fortæller, at Michaela forlod ham i lufthavnen, lyder Michaelas version på, at der var flere årsager til, at det gik galt.

Louise, Stine, Kirstine og Uyen var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose. I dag har flere af dem fundet kærligheden hjemme i Danmark i stedet.