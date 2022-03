Trods voldtægtsanklage: Udelukker ikke Teitur

Når realitystjerner fra alverdens programmer fredag aften skal give den gas og feste til Reality Awards i København, bliver det uden deltagelse af den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder Teitur Skouboe.

Ved sidste års show tiltrak færingen sig opmærksomhed, da han i et anfald af raseri over showets coronaregler gik amok på flere dørmænd.

Siden er 26-årige Teitur Skouboe blevet tiltalt for en voldtægt, som han ifølge anklageskriftet skulle have begået i efteråret 2021, og i en sag om vold, som han ifølge politiet skulle have begået på et diskotek i 2019. I begge sager nægter han sig skyldig.

Tiltalen mod Teitur har gjort, at flere af hans faste samarbejdspartnere har valgt at sætte deres samarbejde med ham i bero, men det gælder ikke Reality Awards, hvor Teitur de seneste år både er kommet som nomineret og som gæst.

Selvom episoden ved sidste års show har fået arrangør Kit Nielsen til at skrue op for sikkerheden, er Teitur Skouboe nemlig ikke udelukket fra at deltage i showet.

Kit Nielsen forsikrer dog om, at han ikke kommer til at være en del af festlighederne, fortæller hun til Ekstra Bladet forud for Reality Awards.

- Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle overvejelser (om Teiturs deltagelse, red.) i forhold til sidste år, for vi har jo nultolerance for vold herude. Selvfølgelig har vi det. Men det er meget hypotetisk, for han ikke en billet. Så han kommer ikke, siger hun.

Kit Nielsen understreger, at der er nultolerance over for vold til Reality Awards. Foto: Anthon Unger

Vil politianmelde

- Hvad med de nye ting, der er kommet frem om, at han er tiltalt for voldtægt? Har det haft indflydelse på dine overvejelser om, hvorvidt han skulle være en del af arrangementet eller ej?

- Det har det selvfølgelig. Han er tiltalt, men man ved ikke endnu, hvordan sagen ender. Så selvfølgelig overvejer man det også, siger Kit Nielsen.

- Men ville du gå så vidt som at udelukke ham fra showet, hvis han havde billet?

- Det er ret hypotetisk, for han har ikke købt billet, så det er ikke noget, jeg har behøvet at tage en beslutning om. Men jeg vil sige, at jeg har lært i forhold til sidste år, at hvis noget lignende sker, så laver vi en politianmeldelse med det samme, understreger Kit Nielsen.

Ifølge Kit Nielsen er det ikke hendes opgave at dømme Teitur Skoubo.

- Det er ikke min opgave at dømme ham. Det har vi et retssystem, der skal gøre. Vi må se, hvad de siger, og så agerer jeg naturligvis derefter, siger hun og fortæller, at hun er sikker på, at Skoubo ikke dukker op fredag aften.

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Hun fortæller videre, at hun i kølvandet på sidste års optrin har valgt at stramme sikkerheden ved arrangementet.

- Der er halvanden gang så mange vagter i år, så vi har selvfølgelig taget forbehold for det. Men jeg forestiller mig ikke, at noget lignende kommer til at ske igen, for der er nok ikke andre, der har lyst til at skulle igennem det, som Teitur var igennem, siger Kit Nielsen.

Ekstra Bladet holder naturligvis øje med, om Teitur Skoubo dukker op.

Du kan følge Reality Awards live her på eb.dk.

