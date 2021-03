Troede ikke jeg skulle blive 35 år

Oliver Bjerrehuus er lige nu medvirkende i discovery+ programmet 'Stjerner i trøjen', hvor han sammen med 12 andre danskere hopper i militæruniformen.

En hverdag, der er langt fra Oliver Bjerrehuus normale tilværelse.

Over for Ekstra Bladet fortæller Oliver Bjerrehuus, at det var skræmmende at være med i programmet. Men samtidig gav det ham en anden virkelighedsopfattelse.

- Det var fantastisk, men det var meget hårdt. Der var en følelse af, at vi lavede noget hver dag. Vi var oppe klokken seks om morgen og hjemme igen klokken ni om aftenen. Der var struktur, noget jeg aldrig kunne finde på i mit eget liv. Det var meget lærerigt, siger Oliver Bjerrehuus.

Da han var yngre var hans liv præget af fest og farver med fart over feltet.

I hans unge dage, havde han heller ikke regnet med, at han ville blive over 35 år.

I dag er han 45 år.

- Mit ungdomsliv var vildt. Jeg tænkte bare 'Rock n roll og fuck the rest' indtil jeg fik min søn, siger Oliver Bjerrehuus.

Men selvom hverdagen på Frennenæs Kaserne er langt fra Oliver Bjerrehuus normale liv, var han ikke overrasket over sin egen indsats. Der var dog flere gange, hvor han var så udmattet og dehydreret, at han begyndte at se ting, der ikke var der.

- Jeg tændte mange gange af oven i hovedet. Der var mange gange, hvor jeg følte mig færdig. Der blev det interessant at se, hvad kroppen kan klare. Der var tidspunkter, hvor jeg så røde neonlamper. Det er fantastisk, at man kan blive ved, siger Oliver Bjerrehuus.

