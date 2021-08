- Troede ikke, jeg var pæn nok

Mads, der tjekker ind i den sjette sæson af 'Ex on the beach', var ikke altid helt sikker på, at han havde det, der skulle til for at være realitydeltager

28-årige Mads fra Hedehusene har ofte haft lyst til at medvirke i realityprogrammer - men han var ikke helt sikker på, at havde det rigtige udseende til at komme med i programmerne.

Heldigvis boede han sammen med 'Ex on the beach'-kollegaen Nicklaes, der overbeviste ham om, at det da alligevel godt kunne være, at han skulle prøve at søge det populære program.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Ja, jeg har jo boet med Nicklaes, der har været med tidligere. Men da jeg var yngre, ville jeg rigtig gerne være med, men når jeg så det, tænkte jeg, at det jo var meget pæne mennesker, og at jeg nok ikke havde en chance fortæller han og fortsætter:

- Men da jeg så så, at Nicklaes kunne komme med, så tænkte jeg, at det kunne jeg da også.

Mads vil skam gerne finde kærligheden - men helst flere gange. Foto: Discovery

Den garvede realitydeltager Nicklaes, der i dag har fundet kærligheden med en anden deltager, Line Maria, introducerede Mads for hele miljøet i realityverdenen.

- Jeg meldte mig da til, fordi Nicklaes havde fortalt om, hvor fedt det var at være med, og jeg har jo mødt mange af dem, der har deltaget, fordi de er i samme omgangskreds, og vi har det bare alle sammen fedt sammen. Jeg føler virkelig, at jeg passer godt sammen med de mennesker.

Venskabet med Nicklas gjorde Mads sikker i sin sag. Foto: Janus Nielsen

Det er da heller ikke kun blevet til venskaber mellem Mads og de andre realitydeltagere.

- Ja, jeg har da haft noget med et par stykker, der har været med før. Jeg har haft lidt med både Tenna og Signe, der har været med, siger han med et grin.

Mads kunne da også godt tænke sig at finde kærligheden, mens han deltager i programmet.

- Det kunne da være superfedt, hvis jeg fandt kærligheden. Og det kunne være endnu federe, hvis jeg fandt den mere end en gang.

Mads fortæller, at han altid ender med at være den, der smider tøjet til festerne uden at forstå, hvordan det sker. Foto: Discovery

