Truet med permanent udelukkelse: - Det er grotesk

Peter Ingemann risikerer at blive udelukket fra Facebook, fordi han har gjort reklame for sit program 'Ingemann - Hitler, Stalin og Churchill'

- Jeg er jo normalt ikke meget for at trække Hitler-kortet, det er så irriterende.

Sådan lyder det med en vis portion humor fra tv-vært Peter Ingemann, der forud for onsdagens premiere på TV 2-programmet 'Ingemann - Hitler, Stalin og Churchill', fik problemer med den sociale medie-gigant Facebook.

Tv-værten har via sine personlige sociale medie-kanaler reklameret for programmet, og det er altså blevet fanget af Facebooks algoritme, der har reageret på omtale af såkaldte 'farlige individer'.

- Men det er jo lidt er svært at lave programomtale om et program, der har navnene Hitler og Stalin i titlen, uden at nævne farlige personer. Programmet i sig selv handler jo om deres totalitarisme og er bestemt ikke en hyldest af dem, så jeg synes, det er grotesk, at et simpelt opslag om programmet kan føre til en risiko for evig karantæne, siger Peter Ingemann til Ekstra Bladet.



Facebook vil ikke tillade, at Peter Ingemann promoverer sit program. Privatfoto

Rystet

Peter Ingemann kan sagtens forstå, at er er nødt til at være regler for, hvad man kan dele på sociale medier. Han mener dog, at hans opslag om programmerne er harmløse.

- Det er grotesk, at der findes et medie, som vi alle sammen er så afhængige af, som så ikke engang har råd til, at der kan sidde en person og gennemgå de ting, der fjernes automatisk, siger han og fortsætter:

- Det er jo fair nok, at algoritmen reagerer, når man for eksempel tænker på de ting, der sker i Tyskland i dag (onsdag, hvor 25 højreekstremister blev anholdt i forbindelse med planer om et kupforsøg mod den tyske stat, red.), eller for eksempel stormen på kongressen. Men det ryster mig sgu lidt, at man ikke lige dobbelttjekker, at der er tale om en tv-vært og en omtale af et historisk tv-program.

- Har du selv gjort noget ved det, eller er du helt i Facebooks vold?

- Det korte svar er, at det er jeg. Jeg har selvfølgelig protesteret over beslutningen og forklaret på skrift, hvad det omtalte program går ud på, men jeg har ikke modtaget noget svar på klagen, siger Peter Ingemann.

Fjernet fra Facebook eller ej, så kan første program ses nu på TV 2 Play, mens de kommende onsdage byder på nye afsnit på TV 2. Og det kan man godt glæde sig til, hvis man spørger Peter Ingemann.

- Jeg synes, det er det bedste, jeg nogensinde har lavet. Det siger måske ikke så meget, men det er et program, jeg er meget, meget stolt af. Det er ikke sædvanligt, at man på TV 2 i primetime får lov til at lave et program om nogen, der er født i 1800-tallet, så det er jeg glad for, at jeg fik. Og jeg synes, det er blevet pissegodt, siger han.