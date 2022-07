Gennem Povl Dissings årelange karriere har han ikke kun mødt smil og klapsalver, når han er gået på scenen og har sunget sine viser.

Faktisk har Dissings specielle stemme delt vandene i en sådan grad, at han flere gange er blevet truet med tæsk.

Allerede i 2013 fortalte han til Fagbladet 3F, at han ofte måtte flankeres af bodyguards, når han gav koncerter, men når den nu afdøde troubadour lørdag aften får det sidste ord i TV 2-programmet af samme navn, sætter han endnu flere ord på.

I et klip, som TV 2 har udgivet forud for premieren på 'Det sidste ord' med Povl Dissing, fortæller han, at særligt en voldsom episode har sat sig fast i hans erindring.

Det drejer sig om en koncert i Vestjylland, hvor Povl Dissing blev overfuset af en mand, der havde hørt, hvor han opholdt sig i pausen.

Annonce:

- Jeg var i pausen blevet inviteret af kromanden på at få suppe. Og mens jeg sidder og spiser, så kommer der en mand ind, som vil tæve mig, siger Povl Dissing med et grin i klippet, inden han fortsætter:

- Det bliver værre endnu. Der kommer en mand ind og vil tæve ham, der vil tæve mig.

Det ender med, at de to mænd, der er ude på skrammer, går i flæsket på hinanden og bliver smidt ud af en dørmand, fortæller Povl Dissing, der således slap fra situationen.

Da Dissing 26. juli blev bisat, blev der sunget afskedssang fra familie og venner.

Blæst bagover

Povl Dissing bliver den tredje i rækken af kendte danskere, der optræder i programrækken 'Det sidste ord' med Mikael Bertelsen efter sin død. Indtil nu har programmer med Bent Fabricius-Bjerre og Uffe Ellemann-Jensen været vist på TV 2.

Og Mikael Bertelsen er glad for, at Povl Dissing ville være med.

Annonce:

'Ved vores første møde var jeg i tvivl om, hvorvidt der var kræfter nok til en lang dag i tv-studiet, men da Povls kone, Pia, var ude for at sætte kaffe over, sagde han: 'Jeg vil gerne have den her sidste optræden'. Så vi satte alle sejl til, og jeg blev blæst bagover af hans energi og vilje', sagde Mikael Bertelsen i pressemeddelelsen, der efter Dissings død annoncerede premieren på programmet.

Povl Dissing døde 18. juli i en alder af 84 år efter længere tids sygdom.

Ekstra Bladet har talt med Povl Dissings hustru om sangerens sidste tid. Det interview kan du læse her.

'Det sidste ord' bliver vist på TV 2 og TV 2 Play lørdag klokken 20.00.