Trusler og afpresning: Stort drama på dansk filmset

Fire unge mennesker er tiltalt for at have truet og afpresset et dansk filmhold i forbindelse med optagelserne til filmen 'Shorta'

Da den danske film 'Shorta' skulle filmes tilbage i 2019, udviklede dele af optagelserne sig ganske dramatisk.

Optagelserne til filmen, der handler om to politifolks udfordringer med unge minoritetsgrupper i et socialt belastet boligområdet, foregik i Ulsøparken i Brøndby Strand, og her blev filmholdet fra Toolbox Film undervejs udsat for trusler og afpresning af fire unge mænd fra området.

Det skriver B.T.

Ekstra Bladet har ligeledes fået aktindsigt i sagen. Af anklageskriftet fremgår det, at fire unge med indvandrerbaggrund i alderen 19-26 år er blevet tiltalt for afpresning af filmholdet efter straffelovens paragraf 288. De nægter sig skyldige.

Truslerne mod filmholdet fandt ifølge anklageskriftet sted første gang 27. august 2019 omkring klokken 15.25 i Ulsøparken.

Her krævede de unge mænd ifølge tiltalen først 5000 kroner og dernæst 10.000 kroner, hvis ikke filmholdet betalte pengene hurtigt nok.

De unge mænd skulle angiveligt have truet med, at hvis de ikke fik pengene, så ville de sørge for at gøre, hvad 'der skal til for at stoppe filmoptagelserne'.

Optagelserne til filmen 'Shorta' med blandt andre Simon Sears på rollelisten endte i problemer. Pr-foto

Intimiderende

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten Kaufmann, der er producer hos Toolbox Film, og som var producer på 'Shorta'. Han fortæller, at han for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen, og at han afventer retssagen.

Han lægger dog ikke skjul på, at det var en ubehagelig oplevelse.

'Det var ubehageligt og intimiderende, indtil politiet kom. Derfra trygt og smidigt. Beboerne var meget imødekommende og støttende. Sådan husker jeg det', skriver han i en mail.

'Det var ubehageligt'

Ekstra Bladet har talt med Simon Sears, der har en af hovedrollerne i filmen. Han fortæller, at filmholdet var noget påvirkede af situationen, da den stod på.

- Jeg oplevede det ikke selv på tæt hold, fordi jeg sad i en vogn, da det skete, men jeg kunne mærke, at hele holdet var påvirket af det. Det var selvfølgelig en rigtig ubehagelig situation, lyder det fra Simon Sears.

- Vi talte meget om det, og det blev italesat, hvad der foregik. Alle reagerede topprofessionelt på det, så vi ikke følte os for utrygge, og det var dejligt, at der blev taget hånd om det, siger han.

Tre ud af de fire tiltalte unge allerede har allerede været i søgelyset hos politiet flere gange grundet anden kriminalitet.

En af dem er idømt 15 måneders fængsel for at have afpresset en restauratør i Brøndby tilbage i 2009.

En af de andre unge blev i 2020 idømt 17 måneders fængsel for et voldsomt gaderøveri mod en tilfældig togpassager.

