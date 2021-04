Tur over Atlanten tog uventet drejning

Bagekendis drog til søs for at bearbejde sin skilsmisse og 'kaste den over bord'

For den tidligere 'Den store Bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen var der et klart mål ved at efterlade alt hjemme i Danmark og tage på en tre uger lang sejltur i Discovery Networks-programmet 'Over Atlanten'.

Da Ekstra Bladet møder Ditte Julie Jensen over en Zoom-forbindelse forud for programmet, fortæller hun, at hun trængte til at bearbejde sin skilsmisse fra Marck Topgaard.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg for to år siden blev skilt, og sådan en skilsmisse kan være benhård. Jeg tror, der var rigtig meget frustration forbundet med den, som jeg havde brug for at kaste over bord og lave en symbolsk aktion derude, siger Ditte Julie Jensen, der dog fik en anden oplevelse, da hun først satte sine ben på båden.

- Da jeg først kom ud på båden og ud af mit faste hamsterhjul, var det ikke skilsmissen, der fyldte. Jeg var selv helt overrasket over, at det fyldte så lidt, så for mig blev det en helt anden rejse.

Ud af kroppen

Når hun taler om sejlturen over Atlanten, der kan følges på streamingtjenesten discovery+ og Kanal 5 fra 11. april, er det med tydelig begejstring i stemmen.

- Det var en ud af kroppen-oplevelse. Det var det fedeste eventyr, jeg nogensinde har givet mig selv. Jeg ville aldrig være det foruden. Det har været overdrevent fedt, og det er svært at sætte ord på. For hver dag, der er gået herhjemme, er det gået mere og mere op for mig, hvor fed og vigtig den tur egentlig var, siger hun.

- Når man ser det udefra, kan det selvfølgelig være en unik oplevelse, men jeg forestiller mig også en virkelig lang tur til søs, hvor man kan kede sig en del?

- Den første uge var jeg overrasket over, at tiden kunne gå så hurtigt med at lave nul og niks. Hvis man kom op på 50 skridt om dagen, følte man nærmest, at man havde trænet. Det hele var nyt og spændende, men man nåede selvfølgelig også et punkt, hvor det var gabende kedeligt, og timerne nærmest gik baglæns, griner hun.

'Over Atlanten' har premiere 11. april på Kanal 5 og streamingtjenesten discovery+. Deltagerne i år er: Politiker Lars Løkke Rasmussen, ex-svømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya, kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen, tv-vært Felix Smith og skuespiller Johannes Nymark.