Tusindvis raser: - Giv os 'Alletiders julemand' tilbage!

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

Kun to procent af Ekstra Bladets læsere er enige med TV 2 om at fjerne julekalenderen

'Det er helt forkert at fjerne julekalenderen. Giv os 'Alletiders julemand' tilbage!'

Sådan har over 11.000 af Ekstra Bladets læsere i skrivende stund svaret på afstemningen om TV 2s beslutning om at fjerne Pyrus julekalenderen 'Alletiders julemand'.

Det er over 90 procent af det samlede antal stemmer, i afstemningen som startede fredag eftermiddag.

Resten af stemmerne er fordelt således, at seks procent har stemt at 'Man burde have lavet en disclaimer eller have klippet de problematiske scener ud i stedet for at fjerne julekalenderen helt' og kun to procent har stemt 'Det er helt på sin plads at fjerne en julekalender, der indeholder scener, som kan anses for stødende'.

Der er altså kun lidt over 200, ud af de 12.000 der har svaret, der er enige i TV 2s beslutning om at fjerne julekalenderen helt.

TV 2 har valgt, at man i år ikke ville vise juleserien 'Alletiders Julemand', da den medvirker scener, som kan virke stødende. Men hvilke scener er det helt præcist, som TV 2 taler om? Og hvad synes danskerne egentlig om dem?

Forældet skildring

Ingen skal stå tilbage med følelsen af at være forkert.

Sådan lød det i fredags fra TV 2 i et mail-svar til Ekstra Bladet i lyset af den massive kritik, som stationen har været udsat for, efter de har besluttet at droppe at vise julekalenderen 'Alletiders julemand', som det ellers var planlagt.

'I forbindelse med vores planlægning af julekalendervisningerne på TV 2 og TV 2 Play i år har vi set 'Pyrus - Alletiders Julemand' med et fornyet blik.

'I vores gennemsyn er vi kommet frem til, at Pyrus 3 indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn, som ikke nødvendigvis kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst', skrev Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV 2.

Samtidig er julekalenderen blevet fjernet fra TV 2 Play.

Årsagen er, at der i 'Alletiders julemand' er skildringer af mennesker og kulturer, der kan virke stødende, mener kanalen. I sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller, mens de er malet sorte i ansigtet. Og i afsnit otte bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

Læs hele TV 2s svar til Ekstra Bladet, her: Efter Pyrus-kritik: Nu reagerer TV 2

Martin Miehe-Renard, der står bag Pyrus, har fortalt til Ekstra Bladet, at TV 2 ikke har spurgt ham til råds, inden de fjernede 'Allertiders julemand'. Læs mere her.

