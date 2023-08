TV 2 afslører: Så mange spurgte de før Oh Land

Udover TV 2 tager også Thomas Blachman en del af æren for, at Oh Land nu vender tilbage som 'X Factor'-dommer

Onsdag kunne TV 2 løfte sløret for, at den tidligere 'X Factor'-dommer Oh Land, med det borgerlige navn Nanna Øland, vender tilbage til programmet igen, efter hun stoppede i 2021.

Til Ekstra Bladet begrunder TV 2 deres valg med, at den garvede dommer simpelthen har 'hele pakken'.

- Hun er en virkelig dygtig dommer. Det har hun bevist igennem tre tidligere sæsoner, hvor hun også har vundet.

- Hun er dygtig til at spotte og udvikle talenter, er meget visuelt orienteret og har hele pakken, forklarer Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2.

Oh Land gør Simon Kvamm (til venstre) og Thomas Blachman (til højre) selskab, når hun vender tilbage som 'X Factor'-dommer i 2014. Foto: Henning Hjorth

Var hun førstevalg?

Men selvom Oh Land har siddet bag dommerbordet igennem tre sæsoner tidligere, så mener Dorte Borregaard ikke, at valget af en genganger er en spildt mulighed for at ryste posen og prøve noget nyt.

- Jeg synes egentlig, vi har været gode til at prøve nye ting af i de sæsoner, vi har haft 'X Factor', og det var de også på DR. Hvert andet år har vi skiftet ud med nye dommere, og nu gik vi efter et andet parameter. Og det er det her, vi tror på, som er det vigtige.

- Var der nogle kandidater, der takkede nej, før I spurgte Oh Land, eller var hun jeres førstevalg?

- Der er ikke nogen, der har takket nej til jobbet. Så ja, hun var vores klare førstevalg.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Oh Land er tilbage som dommer i 'X Factor' efter to år, og det er der en grund til

Dukkefører-Blachman

Det er dog ikke Dorte Borregaard, der kan tage hele æren for, at Oh Land kan gøre 'X Factor'-comeback.

Dommerpanelets grand old man, Thomas Blachman, fortæller til Ekstra Bladet på 'X Factor'-pressemødet onsdag, at han har en aktie i, at Nanna Øland nu vender tilbage til programmet.

- Da jeg hørte en fugl synge om, at hun gerne ville tilbage, stod jeg og råbte til alle fra sidelinjen, at det kunne være fedt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så det kunne ikke være bedre, og hun er klart en af de mest kompetente dommere, der har været. Jeg har mange gange skrevet til hende og rost hende. Hun har humor og elegance og et musikalsk overblik. Hun kan næsten oversætte en lyd til en farve, så det hele hænger sammen.