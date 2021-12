TV 2 banker DR

De seneste mange weekender har danskerne siddet klar foran fjernsynet, når 'Vild med dans' og 'Den store bagedyst' har rullet over skærmen henholdsvis fredag og lørdag.

Men nu er det slut.

I sidste uge blev der sat tv-punktum for efterårets største underholdningsprogrammer med afslutningen af 18. sæson af 'Vild med dans' på TV 2 og finalen i tiende sæson af 'Den store bagedyst' på DR1.

Vild med dans fører

Efter de ugentlige tv-tal fra Kantar Gallup er blevet offentliggjort, står det nu krystalklart, hvilket af de to programmer der var danskernes favorit i finaleugen.

951.000 seere så således med, da 'Vild med dans' blev sendt live, og seertallene steg endda efterfølgende til hele 1.067.000, da sanger Jimilian og dansepartner Asta Björk i et hav af konfetti blev hyldet som programmets vindere.

Sejren tilfaldt SæÞór Kristínsson, der dermed kan kalde sig vinder af "Den store Bagedyst" 2021. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR/Free

Vender man blikket mod 'Den store bagedyst' blev sæsonfinalen fulgt live af 930.000 lørdag, hvor Sæþór Kristínsson blev udråbt som årets vinder efter en intens finale.

Dermed trak TV 2's 'Vild med dans' afgørelse 137.000 flere seere, end DR1-bageprogrammet gjorde.

TV 2 er glade

Hos TV 2 glæder man sig over seertallene for denne sæson af 'Vild med dans'.

'Det er et smukt punktum for en fantastisk sæson, at vi rammer over en million seere til finalen på 'Vild med dans'', lyder det fra underholdningsredaktør Thomas Strøbech i en mail til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'I en streaming-virkelighed skal der meget til at samle en million danskere om en live-udsendelse – så det vidner om, at 'Vild med dans' stadig føles vigtigt for rigtig mange. Det er vi rigtig stolte af,' skriver han videre.

Det har ellers ikke ligget i kortene, at seertallene for 'Vild med dans' ville overgå 'Bagedysten' i den afsluttende uge, da sidstnævnte havde sat sig tungt på posten som danskernes foretrukne weekendunderholdning gennem hele sæsonen.

På fjerdepladsen over ugens mest sete programmer lå endnu en finale; denne gang i 'Nybyggerne', hvor Caroline og Reece løb med sejren og det hus, de gennem programmet selv har indrettet.