TV 2 betaler kæmpe erstatning til konkurrent

Der er torsdag indgået forlig mellem TV 2 og Nent i en årelang strid om en årsrabat, som TV 2 anvendte i perioden 2000-11.

Nent krævede 1,4 milliarder kroner med tillæg af procesrenter i erstatning i den sag, de anlagde ved Østre Landsret i 2006, men der er nu indgået et forlig, som betyder, at TV 2 slipper med at betale 430 millioner kroner til Nent.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Sagen handlede om nogle årsrabatter, som TV 2 gav annoncører for omkring 20 år siden og frem til 2011. De rabatter påførte både Nent Group og Discovery Networks tab i millionklassen.

I 2011 afsagde Højesteret dom i sagen, som blev afgjort til konkurrenternes fordel, da TV 2 ifølge afgørelsen havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet i strid med konkurrenceloven.

Derfor ændrede TV 2 i 2011 sit rabatsystem på baggrund af sagen.

Store erstatningskrav

Siden har både Discovery Networks og Nent Group ført erstatningssager mod TV 2, hvoraf førstnævnte blev afgjort ved forlig i september 2021.

Her krævede Discovery 650 millioner kroner plus tillæg for procesrenter i erstatning, hvilket samlet løb op i mere end en milliard kroner. Her endte forliget med, at TV 2 betalte Discovery en erstatning på 127,5 millioner kroner, oplyste TV 2 dengang i en pressemeddelelse.

Torsdag er der ligeledes indgået forlig med Nent Group, som altså ender med en erstatning på 430 millioner kroner fra TV 2, og dermed ser den mangeårige sag ud til at være afsluttet.

- Tvisten om TV 2's årsrabat har nu pågået i over 15 år, og der har været afholdt en historisk langvarig syn- og skønsproces. TV 2's ønske har været at få en fornuftig afslutning på den langvarige sag. Derfor er jeg glad for, at Nent og TV 2 har forligt sagen på et væsentlig lavere beløb, end Nent havde lagt an til. Nu kan begge parter kigge fremad, siger Jimmy Maymann, bestyrelsesformand i TV 2, i pressemeddelelsen.