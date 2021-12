TV 2-boss: Rystet over Dyrby

Anne Engdal Stig Christensen forsikrer, at hun ikke kendte til konkrete klager over Michael Dyrby i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Efter premieren på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' har TV 2-cheferne undladt at forholde sig til de enkelte sager, der beskrives i dokumentaren.

Ekstra Bladet kunne i kølvandet på dokumentaren afsløre, at én af de chefer, der omtales, er nuværende ansvarshavende chefredaktør på B.T. Michael Dyrby, og tirsdag tog han selv bladet fra munden og erkendte, at han havde krænket.

Det får nu TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, til at reagere.

Hun sad selv i TV 2's direktion med Michael Dyrby fra 2013 til 2015, og i en mail til Ekstra Bladet understreger hun, at hun er rystet.

'Michael Dyrby har sagt det direkte: Han var problemet, han har krænket, han har været magtfuldkommen, han har haft upassende forhold. Omfanget ryster ham selv, og omfanget ryster i dén grad også mig', lyder det fra Anne Engdal Stig Christensen.

Kender ikke undersøgelse

Michael Dyrby lagde tirsdag i et interview med Berlingske detaljer frem, om at der var blevet klaget over ham i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Efterfølgende har den tidligere TV 2-chef Merete Eldrup over for Ekstra Bladet bekræftet, at netop denne undersøgelse førte til, at Dyrby fik en officiel advarsel.

Anne Engdal Stig Christensen, der på det tidspunkt var programchef, kendte dog ikke til undersøgelsen, lyder det.

'I et stort interview omtaler Dyrby nogle åbne kommentarer i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) i hans direktørtid på TV 2 – hvilken MTU ved jeg ikke. Under alle omstændigheder har jeg ikke læst de åbne kommentarer for hans område. Jeg læste udelukkende de åbne kommentarer for mit eget område, programområdet', skriver hun i mailen.

Anne Engdal Stig Christensen understreger, at situationen blev håndteret.

'Som Michael Dyrbys daværende chef, Merete Eldrup, allerede har været ude at sige, har hun dengang håndteret det, som Dyrby refererer til. Jeg ved ikke, hvordan og med hvilke konsekvenser – det foregik i et fortroligt rum', skriver hun.

Ekstra Bladet ville gerne have haft et mundtligt interview med Anne Engdal Stig Christensen, men det har ikke været muligt.