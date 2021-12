TV 2-chef til kondom-seminar: Klask mig i røven!

Anne Engdal Stig Christensen erkender, at hun til et seminar udtrykte sig uheldigt, da hun holdt tale for en række TV 2-medarbejdere

- Ingen skal være bange for at klappe mig i røven.

Sådan lød det ifølge flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med, fra nuværende administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen på TV 2, da tv-stationen i november 2017 afholdt fagligt seminar for en række medarbejdere på Comwell i Roskilde.

Tirsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at TV 2's ledelse, heriblandt Anne Engdal Stig Christensen, til selvsamme seminar uddelte kondomer med TV 2's 'Alt det vi deler'-slogan på til medarbejderne, der deltog i seminaret.

Dét til trods for at hun selv tidligere har fortalt, at hun ikke i detaljer kendte til den sexistiske kultur, som blev beskrevet af en række tidligere og nuværende TV 2-medarbejdere i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Men den lumre stemning og jargon på seminaret stoppede langtfra med kondomerne.

Flere kilder, der deltog i seminaret, fortæller til Ekstra Bladet, at en tale, som Anne Engdal Stig Christensen holdt på seminaret, vakte særlig opmærksomhed.

- Hun (Anne Engdal Stig Christensen, red.) rundede første del af dagen af med ordene: 'Nu skal vi holde fest, og jeg vil bare lige sige: Ingen skal være bange for at klappe mig i røven - jeg sladrer ikke til nogen. Faktisk bliver jeg fornærmet, hvis ingen gør det,' siger en tidligere TV 2-ansat og fortæller, at de derefter fik uddelt godteposerne, der blandt andet indeholdt kondomer.

Kommentaren kom bag på den tidligere TV 2-ansatte.

- Jeg synes, at Anne Stigs kommentar, at hun ikke ville sladre til nogen, hvis man klappede hende i røven, siger noget om, hvor svært det var at sige fra (over for den seksualiserede kultur, red.), siger kilden og fortæller, at det samtidig var et billede på, at ledelsen også kendte til den seksualiserede kultur på tv-stationen.

TV 2-boss erkender

Over for Ekstra Bladet erkender Anne Engdal Stig Christensen, at hun i forbindelse med seminaret udtalte sig på en uheldig måde.

- Jeg husker godt en sætning, da jeg bød velkommen (til seminaret, red.), siger hun og fortsætter:

- Der var flere, der havde joket med nogle læderbukser, jeg havde på, og så sagde jeg noget i retning af, at jeg nok overlevede, hvis jeg blev klasket i røven. Det erkender jeg, siger hun.

I 2019 blev Anne Engdal Stig Christensen administrerende direktør på TV 2. Foto: Jesper Mortensen

Tænkt som ironisk kommentar

Ifølge Anne Engdal Stig Christensen var kommentaren ment ironisk, men alligevel ville hun ønske, at den aldrig var kommet over hendes læber.

- Det var tænkt som en ironisk kommentar møntet på mig selv. Men det er klart, at den kommentar hører ingen steder hjemme. Og det beklager jeg, siger hun og fortsætter:

- Den kan jo blive opfattet anderledes og som meget andet end en ironisk kommentar. Det er en klar fejl fra min side.

- Hvordan hænger denne her kommentar sammen med, at du tidligere har sagt, at du ikke kendte til den problematiske og seksualiserede kultur på TV 2?

- Det har jeg sagt i kontekst af det, der blev beskrevet i dokumentaren, med henvisning til, at jeg ikke kendte til de grove krænkelser og det magtmisbrug, der havde fundet sted. Men jeg erkender, at TV 2 har haft en seksualiseret kultur, og den har jeg selv været en del af, siger hun og fortsætter:

- Den læring tager jeg ind, og jeg er bevidst om, at jeg har været en del af en kultur og et sprogbrug, som har været for hård og frimodig, siger hun og tilføjer:

- Det er jeg vokset op i, og jeg ved godt, det ikke er en undskyldning, men jeg er meget obs på i dag, at vi skal have gjort op med det.

- Er du den rette til at rydde op i kulturen, når du selv har været så stor en del af problemet?

- Det mener jeg, at jeg er. Jeg har sat gang i en stor kulturændring på TV 2, og jeg påtager mig ansvaret for at skabe en tryg arbejdsplads, hvor der bliver ryddet op i denne her kultur. Det er min topprioritet.

