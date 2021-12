TV 2-chefer i lummer video: - Ryst rumpetten!

Når flere tidligere eller nuværende TV 2-chefer i dag i kølvandet på MeToo-bølgen og i særdeleshed dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' siger, at de ikke i detaljer har kendt til en dybt seksualiseret kultur på tv-stationen gennem mange år, klinger det i flere tilfælde hult.

Flere af de samme personer kan i hvert fald ikke sige sig fri for at have gjort sig muntre over samme tema og være kommet med hentydninger til, at det var godt at slå sig helt løs, og at der var 'fri leg', når der skulle festes i TV 2-regi.

Da TV 2 fyldte 25 år i 2013, fejrede man det med manér. Senest berettede Ekstra Bladet om, at daværende nyhedschef Michael Dyrby råsnavede en kvindelig medarbejder i forbindelse med festivitas på en herregård i anledning af jubilæet.

Men her stoppede fejringen ikke.

Der blev således også produceret en musikvideo, der bygger på det daværende kæmpehit fra Daft Punk, 'Get Lucky', men nu med en dansk og langt mere saftig tekst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Karin Cruz, Natasja Crone og Divya Das sammen med rapperen Clemens.

Slap ud på nettet

I videoen optræder blandt andre daværende adm. direktør Merete Eldrup, senere adm. direktør Anne Engdal Stig Christensen, som dengang var programdirektør, daværende kommerciel direktør Flemming Rasmussen, daværende finansdirektør Peter Normann og daværende nyhedschef Michael Dyrby.

Musikvideoen var produceret som et internt humoristisk fest-indslag, hvor cheferne optræder på gøgler-agtig manér, og hvor det var meningen, at det mere menige personale til jubilæet kunne sidde og grine ad de høje herrer - og kvinder - på slap line.

Men videoen slap dengang ud på nettet - kun for af rettighedsmæssige årsager at blive fjernet kort efter.

Nu er den så 'vakt til live' igen og deles vidt og bredt på de sociale medier, ligesom mediet ekkofilm.dk igen har den liggende på deres hjemmeside, og dermed har en lang række kritiske røster i cyberspace set dagens lys.

For hvordan hænger den video sammen med, at en lang række af TV 2's chefer påstår, de ikke kendte til den sexistiske kultur, som blev beskrevet af 11 krænkede kvinder i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'?

Artiklen fortsætter under boksen ...

Playboy-stil

I musikvideoen er der en slags Playboy-tema med op til flere unge kvinder, der er udfordrende klædt og iført Minnie Mouse-ører.

Her optræder også de fire profilerede studieværter Natasja Crone, Cecilie Beck, Divya Das og Karin Cruz, som alle er klædt udfordrende i lårkort, og hvor flere af dem gør sig til over for rapperen Clemens, der også optræder i videoen.

'Nu har I bare at give os håndslag på, at vi skal fyre den max af,' synger daværende direktør Merete Eldrup, mens en smilende Michael Dyrby svinger guitaren og rocker med.

'Vi smider kjole og hat, vi siger aldrig godnat, vi er her kun for at feste, vi fester kun med de bedste,' synger nuværende direktør Anne Engdal Stig Christensen, mens hun danser og vrikker med hofterne.

'Det er nu, du viser, hvad din krop kan. Så shake your booty, ryst rumpetten. Vi skider hul på etiketten,' bliver der blandt andet sunget videre.

Artiklen fortsætter under boks og billeder ...

Merete Eldrup, Anne Engdal Stig Christensen og Michael Dyrby giver den ikke for lidt i videoen.

Michael Dyrby giver den gas på guitar i videoen.

'Meget lækker røv'

I slutningen af videoen vises de to 'musikere', der hidtil har haft hjelm på. Det viser sig at være den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen, samt den tidligere studievært og chef på TV 2 Sporten Morten Stig Christensen, der dengang som nu var gift med den senere administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

'Så du hende, der ikke havde så mange krøller og en meget lækker røv? Jeg kunne stå og kigge på den. Hvad synes du?', hvisker Jes Dorph-Petersen til Morten Stig Christensen med reference til netop Anne Engdal Stig Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I slutningen af videoen smider Jes Dorph-Petersen og Morten Stig Christensen maskerne.

Her kan du se afslutningen af videoen med Jes Dorph-Petersen:

Her kan du se Jes Dorph-Petersen og Morten Stig Christensen gøre grin med Anne Stig Christensens bagdel.

'Fed,' svarer Morten Stig Christensen om sin kones bagparti.

'Hvordan tror du, den er i virkeligheden', spørger Jes Dorph-Petersen.

'Det vil du ikke vide noget om, Jes', griner Morten Stig Christensen videre.

Via TV 2's presseafdeling oplyses det til Ekstra Bladet, at TV 2's administrerende direktør, Anne Stig Engdal Christensen, ikke ønsker at kommentere videoen.