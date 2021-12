TV 2 deler stor nyhed

TV 2 er bestemt ikke klar til at give op på tv-formatet 'Lego Masters' endnu.

Programmet fik en flyvende start på kanalen med 910.000 seere inklusive streaming til premieren tidligere på året. Men da programmet nåede finalen, var halvdelen faldet fra.

Alligevel er der allerede nu planlagt - og filmet - en sæson to, der får premiere til næste år, ligesom TV 2 nu kan bekræfte over for Ekstra Bladet, at 'Lego Masters' får en juleudgave.

- Vores vinterversion af 'Lego Masters' er fjernsyn i juleferiehumør, hvor seerne både kan hygge sig - og lade sig inspirere af fantasien og opfindsomheden i programmerne', siger Thomas Strøbech, der er underholdningsredaktør på TV 2, i en skriftlig kommentar.

Og han sætter forventningerne højt.

'Seerne kan glæde sig til nogle virkelig skønne møder mellem vores Lego-entusiaster, hvor vi ser de kendte danskere i helt nye udfordringer, og der bliver skabt nogle fantastisk kreative byg. Det bliver både sjovt, imponerende og også ret rørende tv, som passer perfekt til juledagene hjemme i stuerne.'

Juleudgaven sendes 26. december og 29. december, og her vil man kunne se mere eller mindre kendte danskere alliere sig med nogle af de mest markante deltagere fra sæson et.

Der knokles i 'Lego Masters Jul & Nytår'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Lover forbedring

De kendte danskere bliver tv-vært Mille Gori, der parres med Lasse Deleuran. Tv-vært og arkitekt Ane Cortzen, der danner par med vinderholdets Frederik Randbøll. Satiriker Martin Johannes, der parres med Rune Lander. Komiker Anders Grau, der danner par med Jonas Martin Schilling. Og sejler Anne-Marie Rindom, der danner par med Esben Kolind.

Victor Lander og Søren Dyrhøj er tilbage som vært og dommer. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Den magre afslutningen på sæson 1 - målt på seertal - er noget, som dommer Søren Dyrhøj er sikker på ændrer sig, når sæson to rammer. Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi mødte ham i forbindelse med 'Knæk Cancer'.

- Vi har lavet nogle rigtig fede udfordringer, synes jeg. Så det bliver spændende at vise, og jeg er sikker på, at seertallene skal nok brage derudaf, lød det fyldt med selvtillid fra Søren Dyrhøj.