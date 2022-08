TV 2-deltager: Græd til Greta Thunberg

Klima og miljø er måske ikke det første, man tænker på, når snakken falder på 'Landmand søger kærlighed'.

Men når Trine Krebs som ny deltager skal lede efter den eneste ene i denne sæson af TV 2's datingprogram, kommer jagten på den store kærlighed også til at handle om grøn omstilling.

46-årige Trine Krebs driver nemlig et økologisk og bæredygtigt landbrug. Og så er hun klimaaktivist med stort K.

- Jeg synes, at vi skal blive bedre til at gentænke landbruget i Danmark. Det nytter ikke noget, at vi kun har de her store flader, hvor der bliver dyrket én type af afgrøde, og så kan der ikke engang leve en sommerfugl der, siger Trine Krebs, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen forud for premieren på tv-programmet.

Annonce:

Græd til Greta

Udover at være en ildsjæl, som tager til debatter på økologiens og biodiversitetens vegne, så går Trine Krebs også til klimamarcher. Blandt andet var hun med i 2019, da den kendte klimaaktivist Gretha Thunberg holdt tale fra Christiansborg Slotsplads.

Dette husker Trine Krebs som en 'helt vanvittig oplevelse'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Greta Thunberg er kendt for sine medrivende taler, når hun rejser verden rundt som klimaaktivist. Her ses hun på talerstolen til klimamarch i København i 2019. Foto: Stine Tidsvilde

- Jeg blev bare så rørt over stemningen. Jeg tror faktisk, at vi allesammen fældede en tåre, fordi vi kunne være sammen om at lytte til det her unge seje menneske, som virkelig tør at gå forrest med de tunge budskaber. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte: 'Dét her, det er vigtigt', siger hun.

Samhørrigheden, som Trine Krebs følte på klimamarchen, var en ny følelse for hende. Det er nemlig ikke altid lige nemt at være økologi-forkæmper, når man kommer fra landet.

- Selvom man kender hinanden derude og er gode venner, så synes folk jo alligevel, at man er lidt irriterende, når man altid er hende, der siger 'argh, måske vi skulle prøve at nytænke lidt'. Jeg er nok ofte kommet til at provokere nogle folk, som jeg ellers holder af, fortæller hun.

Annonce:

Det har dog aldrig skræmt hende væk fra debatten.

- Det er en vigtig sag, så den tager jeg gerne nogle høvl for engang imellem.

En der siger ro på

En af grundende til at Trine Krebs meldte sig til 'Landmand søger kærlighed', var, at hun gerne ville finde en, der kunne være med på sidelinjen til alle debatterne og demonstrationerne. Eller, i hvert fald være der når hun kom hjem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trine Krebs leder efter manden, som kan hjælpe hende med at slappe af, når aktivismen nogle gange fylder for meget. Foto: Anders Brohus/ TV 2

- Når man er engageret, som jeg er, sætter sig selv i frontlinjen og tager nogle af de her diskussioner, så får man nogle gange nogle tæsk. Og så er det rart, at der er en derhjemme, som kan gribe mig, siger hun.

Udover et kram, så kan en ildsjæl som Trine Krebs også nogle gange have brug for at få at vide, at det er okay, lige at tage en slapper.

- Jeg har brug for en, som tager fat i mig, og siger 'sæt dig her. Ro på nu.' Det tror jeg ville være meget sundt for mig.

Annonce:

Du kan se meget mere til Trine Krebs og hendes jagt på kærligheden, når 'Landmand søger kærlighed' har premiere tirsdag 9. august på TV 2 og TV 2 Play.