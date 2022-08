TV 2-deltager: - Jeg blev helt paf

Deltagerne i 'Landmand søger kærlighed' bliver sæson efter sæson tvunget ud af deres comfortzone, når de i en række programmer dater løs for at finde kærligheden.

Og i aftenens afsnit af det populære TV 2-program bliver landmanden Claus Simonsen i den grad sat på prøve.

Ikke bare skal han igennem speed-dates med de kvinder, han har valgt. Han skal pludselig også date en kvinde, hans mor har valgt for ham. Noget, der kom som en overraskelse for landmanden, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Lige i situationen bliver jeg helt paf og overrasket, og min første tanke var da nok også, at det er lidt specielt, at hun er der, fordi jeg jo har valgt hende fra. Men da det går op for mig, at hun gerne vil se mig alligevel, synes jeg bare, det er meget fedt, siger Claus og fortsætter:

Annonce:

- Det viser, at hun virkelig har noget interesse, og det var heller ikke, fordi jeg ikke var interesseret den anden vej. Hun var i hvert fald i måske-bunken, da jeg læste breve, lad mig sige det sådan.

Læs også: TV 2-deltager var Side 9-pige: Se hendes bare fortid her

Ikke favorit

Claus får da også hurtigt omstillet sig til daten med Josephine, der går godt. Han oplevede ikke, at der var ekstra pres på, fordi hans mor havde valgt hende.

- Jeg vidste ikke, at min mor havde læst brevene, men det havde hun fået lov til, inden jeg selv fik dem. Hun var blevet bedt om at vælge seks piger, så det var ikke, fordi Josephine som sådan var hendes favorit. Hun havde valgt de samme piger, som jeg valgte, plus Josephine, fortæller Claus.

Og faktisk var Claus ikke den eneste, hvor mor havde haft en finger med i spillet. For Josephine, der var blevet valgt til den sjette date, var der noget ganske bekendt ved situationen.

Annonce:

- Det var lidt specielt, men det var heller ikke mig selv, der havde meldt mig til. Jeg vidste ikke, før TV 2 ringede, at min mor og min veninde havde meldt mig til. Men nogle gange kender nogle andre os jo bedre, end vi kender os selv, siger hun til Ekstra Bladet.

I sidste ende var det dog ikke hans mors valg, der blev afgørende for, hvilke fire piger der skulle have en invitation fra Claus med videre i programmet.

- Alle seks piger var meget søde. og det gik bedre, end jeg havde regnet med, men med de fire piger, der kom med videre, havde jeg bare en lidt bedre kemi og mavefornemmelse. Som jeg også siger i programmet, ville jeg gerne have lært dem alle sammen bedre at kende, så det var en svær beslutning, siger Claus.

'Landmand søger kærlighed' sendes på TV 2 og TV 2 Play.