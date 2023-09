TV 2-deltager ramt af kræft: - Det er helt uvirkeligt

Der er masser af kække kommentarer samt sjov og ballade, når 51-årige Winnie Topp i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' bejler til landmanden Jens Bagger.

Men siden optagelserne til det populære datingprogram har Wiinie Topps liv taget en alvorlig drejning. Det skriver tv2.dk.

Den bramfri bejler har gennem længere tid døjet med stærke smerter i kroppen og besvær med at synke og trække vejret, som lægerne ikke har kunnet forklare. Men da Winnie Topp begyndte at hoste blod op, blev hun ifølge mediet sendt til endnu en undersøgelse.

Svaret, hun fik, var alt andet end det, Winnie Topp ønskede.

I kemobehandling

Lægerne fandt en stor tumor i hendes brysthule - af den ondartede slags. Derfor skal hun nu i kemobehandling, fortæller hun.

- Det er helt uvirkeligt, og jeg kan slet ikke overskue, at jeg skal igennem det her. Jeg har en forestilling om, at kemo er hårdt og smertefuldt, og man skal kaste op og ligge i sin seng og være dårlig. Og jeg er så røvtræt af at have ondt, siger Winnie Topp til tv2.dk.

Mens hun på den ene side frygter behandlingen, er hun lettet, fortæller hun. Lettet over, at lægerne endelig har fundet ud af, hvorfor hun har haft det så skidt, og dermed forhåbentlig kan gøre noget ved smerterne.

Winnie Topp er ramt af kræft. Foto: Anders Brohus/TV 2

Winnie Topps kræftsygdom er ifølge Kræftens Bekæmpelse så sjælden, at kun 20-25 personer i Danmark rammes af den om året. Og den er lumsk og svær at opdage.

Symptomerne kan være 'synkebesvær, vedvarende hoste eller hæshed. Men tit er symptomerne så diskrete, at man ikke selv bemærker dem', fremgår det af Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Ud over sin nuværende deltagelse i 'Landmand søger kærlighed' har Winnie Topp, der er mor til fire voksne børn, medvirket i programmer som 'Farmen', 'Klædt af til det gode familieliv' og 'Sexministeriet'

Hvordan det går Winnie Topp og Jens Bagger i datingprogrammet kan ses tirsdage på TV 2.

