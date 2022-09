TV 2-deltager ramt af ubærlig tragedie: Kæresten døde

Endnu engang leder håbefulde singler efter kærligheden i TV 2's datingprogram 'Landmand søger kærlighed', men i tirsdagens afsnit sluttede jagten for deltageren Charlotte Frederiksen.

På gruppedate med landmanden Claus Simonsen blev det nemlig hende, der trak det korte strå og måtte forlade programmet.

- Jeg har det ad helvedes til. Det er skideærgerligt, og jeg mener, at Claus begår en kæmpe fejl. Men det finder han sikkert ud af på længere sigt, at han har valgt noget rigtig, rigtig godt fra, lød det fra en tydeligt skuffet Charlotte i programmet.

Og kærligheden har bestemt heller ikke været nem for Charlotte. Den ellers storsmilende kvinde fra Lolland gemmer nemlig på en ganske svær fortid.

Syg med kræft

I et stort interview med Billed-Bladet fortæller hun, at det har taget hende mange år at blive klar til at lede efter kærligheden, efter hun som 22-årig mistede sin 20-årige kæreste til kræft.

- Vi havde en tro på, at det nok skulle gå alt sammen, og så lige pludselig døde han bare. Han var syg i ni måneder, men vi var begge sikre på, at vi skulle have et liv sammen bagefter, og at vi nok skulle komme igennem det, siger Charlotte i interviewet.

I 'Landmand søger kærlighed' står munden næsten ikke stille på den storsmilende Charlotte, men sådan har det ikke altid været. Foto: Anders Brohus/ TV 2

Efter kærestens død havde Charlotte svært ved at leve med sorgen i det daglige på Lolland, og hun valgte at tage arbejde på Oslo-båden for at komme væk. Desværre pressede hun sig selv for hårdt og blev ramt af stress.

I dag har den 29-årige kvinde dog fået professionel hjælp og er nået til et punkt, hvor hun igen er klar til at finde kærligheden og til at dele sin historie, fortæller hun til ugebladet.

Ekstra Bladet har rakt ud til Charlotte for at få et interview i forbindelse med hendes medvirken i 'Landmand søger kærlighed', men hun har ikke ønsket at stille op.

