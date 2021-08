TV 2-deltager tog drastisk valg: Fortryder ikke

Den 21-årige landmand Karoline Wraae havde sat næsen op efter at finde kærligheden, da hun meldte sig til TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed'.

Det gik dog ikke som hun havde håbet. Karoline Wraae endte nemlig med at sende både Jan og Rico efter deres gruppedate.

- Det var underligt at skulle sende dem begge hjem. Jeg er ikke vant til at afvise folk på den måde, men det skulle jo gøres, fortæller Karoline til Ekstra Bladet.

Karoline tog valget på baggrund af flere ting. Hun følte blandt ikke, at de to mænd var udadvendte nok.

- Det var ligesom mig, der førte alle samtalerne, og der var ikke super meget energi hos drengene. Jeg er meget udadvendt, og der er meget fart over feltet, og det skal en potentiel partner kunne matche.

Udseendet havde også en betydning for Karoline.

- Selvom man ikke må vurdere ud fra udseende, har man normalt en type, som man går efter, og de ramte ikke lige inden for mine præferencer, lyder det fra den unge landmand.

Karoline Wraae får en ny mulighed for at finde kærligheden. Foto: Anders Brohus/TV 2

Fortryder ikke

Selvom Karoline ikke fandt kærligheden i denne omgang fortryder hun ikke sin deltagelse i programmet.

- Der var både op- og nedture, og det var rigtig spændende. Jeg fortryder på ingen måde at have været med, siger hun.

På trods af det glippede forsøg har Karoline ikke givet op på at finde kærligheden. Hun får nemlig muligheden for at møde nogle af de andre bejlere, der havde skrevet et brev til hende. Det skriver TV 2.

'Landmand søger kærlighed' og 'Den unge landmand' kan ses på TV 2 og TV 2 Play.