TV 2-deltager tudbrølede under optagelser

14 dages intensiv dating på landsdækkende tv. Det er, hvad landmændene fra 'Landmand søger kærlighed' siger ja til, når de skal medvirke i TV 2-programmet.

Speedates, gruppedates og alenedates er noget, alle landmændene er igennem med forskellige bejlere for at finde frem til det bedst mulige match.

Mange forskellige indtryk og mange forskellige mennesker omkring en. Det er meget hårdt, og det kræver meget af en, fortæller Sanne Madsen i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev'.

- Det er meget intenst og pisse sjovt, siger hun, men slår samtidig fast, at det bestemt ikke er sjovt hele tiden.

- Jeg fik en nedsmeltning en af dagene, siger Sanne Madsen.

Bekymrede sig

Tv-landmanden fortæller, at hun en dag under et interview med tilrettelæggerne pludselig mærkede, at hendes hjerne lukkede ned, og at hun havde brug for fem minutter for sig selv.

- Jeg rejser mig op, jeg når tre skridt væk, og så tudbrøler jeg. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg aner ikke hvorfor. Det er så meget stimuli. Der er så mange mennesker, siger hun og fortsætter:

- Mennesker, der går lige ind i mig. Jeg bekymrede mig om, om alle var okay. Det bliver faktisk lidt hårdt på et tidspunkt. Jeg lå oppe på hestefolden og tudede i en halv time den ene dag, og så var jeg klar igen, siger Sanne Madsen.

Du kan følge Sanne Madsen og de andre landmænd date på TV 2 og TV 2 Play i 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag.

