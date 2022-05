TV 2-deltagere raser: - Det er en kæmpe bombe

Er det i orden, at man er uddannet tømrer, når man medvirker i et program, der handler om at bygge? Det mener deltagere i 'Sommerdrømme' ikke

Onsdag aften kunne Nicolaj Holte og Louise Holte-Læssøe juble, da det stod klart, at de var vindere af TV 2-programmet 'Sommerdrømme' og et sommerhus til to millioner kroner.

Men det faldt bestemt ikke i god jord hos de resterende deltagere.

Nicolaj Holte er nemlig uddannet tømrer, og det har fået en række af de andre deltagere til at rase over, at det netop var Nicolaj Holte, der løb med sejren.

De mener, at det skævvrider konkurrencen, at en deltager har så meget håndværksmæssig erfaring.

Det skriver Se og Hør.

Det har nu fået deltagerne til at gå til tasterne i et fælles opslag på Instagram, hvor de deler deres utilfredshed.

'Hvordan ville det mon være, hvis der var en uddannet bager med i 'Den store bagedyst'?', bliver opslaget indledt:

'Gad vide, hvordan det ville påvirke de andre deltagere, der kæmper på nogenlunde lige fod rent håndværksmæssigt og har været ærlige om deres kunnen inden programstart? Hvis én af dommerne kun bedømmer efter det gode håndværk, så er den stemme jo allerede givet fra programstart'.

'Kreativitet er til diskussion. Det kan være en smagssag. Det er korrekt håndværk ikke. Det er enten i vatter eller ikke', lyder det videre i det lange opslag.

Du kan læse hele opslaget herunder:

Kan ikke genkende kritik

Hos TV 2 kan de dog ikke genkende kritikken. De fremhæver i den forbindelse, at Nicolaj Holte aldrig har arbejdet professionelt som tømrer.

'Der er sindssygt meget på spil, når man i otte uger har knoklet i en konkurrence om at vinde et sommerhus, så jeg kan sagtens forstå, at deltagerne er skuffede', lyder det fra redaktør Anders Fuchs, der fortsætter:

'Det ændrer imidlertid ikke på, at vi forud for optagelserne vurderede, at Nicolajs 17 år gamle svendebrev, som han aldrig har brugt professionelt, ikke er en skævvridning af konkurrencen i forhold til de mange færdigheder de andre dygtige deltagere tager med ind i konkurrencen.'

Læs hele TV 2's udtalelse herunder:

Kede af det

Til Ekstra Bladet fortæller Louise Holte-Læssøe, at hun og Nicolaj Holte er kede af udtalelsen fra de andre deltagere. Hun fortæller, at 'det er en kæmpe bombe', og at de slet ikke havde set det komme'.

- Lige umiddelbart rør det os meget. Vi er kede af den opdatering, de andre par har lagt ud offentligt, siger hun og fortsætter med at understrege, at hun ikke føler, de har haft en fordel i konkurrencen:

- Det har ikke givet os nogen fordel, da vi er castet på lige vilkår og efter gældende regler som de andre. Vi henviser til, hvad TV 2 har udtalt om Nicolajs svendebrev fra 1995. Han har ikke brugt det meget længe og er bare fiks på fingrene, siger hun og tilføjer, at hun er meget forbavset over de andre deltageres kritik:

- Vi bemærkede intet under optagelserne, da vi fra dag et har spillet med åbne kort om alt. Så det kommer som et chok for os, siger Louise Holte-Læssøe og understreger altså, at de andre deltagere har vidst det hele tiden.

En række deltagere er utilfredse med vinderne i 'Sommerdrømme'. Foto: TV 2

Hun understreger dog, at de stadig er glade for deres sejr.

- Selvom det ikke er os, de skyder efter, er det os det rammer nu. Vi er stadig meget stolte og glade for vores sommerhus, og vi ønsker ikke uvenskab med nogen, lyder det fra Louise Holte-Læssøe, der fortæller, at hun og Nicolaj Holte havde en fornemmelse af, at der var god stemning mellem dem og de andre par.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de andre deltagere, men det har i skrivende stund ikke været muligt.