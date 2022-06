TV 2-drama: - Situationen blev anspændt

Det påvirkede stemningen, at Frederikke Victoria Olsen-Kludt, der må siges at være ugens favorit i 'Bachelor', kom på date med både Kasper Skak og Philip Geisler Berg

Kasper Skak og Philip Geisler Berg ville begge have Frederikke Victoria Olsen-Kludt med en tur på date i anden uge af TV 2's realityprogram 'Bachelor', og så blev situationen blandt kvinderne anspændt.

- Det påvirkede stemningen helt vildt, at jeg havde været på gruppedate med både Phillip og Kasper og oveni det også en alenedate med Philip, fortæller Frederikke Victoria Olsen-Kludt til Ekstra Bladet, og uddyber:

- Jeg tror, at nogle glemte, at det var fyrenes og ikke mit valg. Jeg oplevede ikke, at føle mig udenfor. Det var mere den stemning, der kan blive, når mange kvinder er i samme hus. Der var mange snakke, som jeg ikke blev involveret i, fordi jeg var en af favoritterne.

Artiklen fortsætter under videoen...

Samtlige kvinder i årets sæson af 'Bachelor' har medbragt en gave eller en optræden til de to bejlere på den røde løber, men hvad ville Kasper og Philip selv gøre, hvis det var dem, der skulle gå ned af den røde løber? Det fortæller de i videoen her. Hør hele podcasten 'Der er brev!' i din fortrukne podcastapp

Anspændt

I 'Bachelor' har flere kvinder taget turen til en ø i Caribien for at date årets to bachelorer, Philip Geisler Berg og Kasper Skak.

I uge to kom der to nye kvinder ind, men alligevel var det Frederikke Victoria Olsen-Kludt, der løb med opmærksomheden, og allerede inden aftenens roseceremoni havde hun fået en rose fra både Kasper Skak og Philip Geisler Berg, som hun havde været på dates med.

Alt imens nogle af de øvrige piger endnu ikke havde været på date.

- Man føler jo lidt, at det er ens skyld, men det er jo ikke mig, der vælger. Vi er der jo alle sammen for det samme, så vi kan have det nok så godt sammen, men det kan ikke undgås, at situationen bliver anspændt, lyder det fra Frederikke Victoria Olsen-Kludt, der understreger, at hendes forhold til de øvrige kvinder i dag er godt.

- Mit forhold til pigerne i dag er virkelig godt. De er nogle søde og skønne kvinder.

Nye afsnit af 'Bachelor' kan ses tirsdag, onsdag og torsdag på TV 2 Play.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gad du også godt at vide, hvad man tjener på at være 'Bachelor'? Det gør sidste års bachelor, Casper Berthelsen, dig klogere på her.

Ligesom du også kan blive endnu klogere på 'Bachelor' i Ekstra Bladets reality-podcast 'Der er brev'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

For første gang kyssede to mænd i denne uge med hinanden i Paradise. Hør Damien fortælle om den episode i ugens udgave af Ekstra Bladets nye realitypodcast 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app