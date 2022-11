TV 2 dropper Pyrus-julekalender: Den er stødende i 2022

Der er under en uge til 1. december, og i sidste øjeblik kommer TV 2 med en stor ændring af årets julekalendere.

Stationen har droppet genudsendelsen af den tredje julekalender om Pyrus, 'Alletiders julemand', og i stedet erstattet den med den fjerde del af serien, 'Pyrus i alletiders eventyr'.

Stødende skildringer

Årsagen er, at der i 'Alletiders julemand' er skildringer af mennesker og kulturer, der kan virke stødende. Det oplyser Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV 2, til mediet juleweb.dk.

- 'Alletiders julemand' har vi netop genset med et fornyet blik. I vores gennemsyn mener vi, at 'Alletiders julemand' indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst, siger TV 2-chefen til mediet.

Modtaget klager

TV 2 har tidligere modtaget racismeklager vedrørende episoder i 'Alletiders julemand'.

I sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller. Børnene er malet sorte i ansigtet, og det kaldte en seer for 'blackfacing'.

I en scene i afsnit 8. bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

'Alletiders Julemand' blev sendt første gang i 1997. Julekalenderen handler om, at Pyrus sammen med sin mentor, Gyldengrød, og veninden Kandis skal hjælpe julemanden med at genvinde sin hukommelse ved at besøge en masse episoder i verdenshistorien.