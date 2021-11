TV 2 efter chok: Britt Bendixen har selv valgt at stoppe

Den rutinerede dommer har selv trukket stikket, fortæller TV 2, der afviser, at Silas Holst er på plads som hendes afløser

Tirsdag aften kunne HER&NU smide en mindre 'Vild med dans'-bombe, da TV 2 bekræftede over for ugebladet, at Britt Bendixen ikke vender tilbage til dommerbordet til den kommende sæson.

Over for Ekstra Bladet kommenterer underholdningsredaktør på TV2, Thomas Strøbech, nyheden og fortæller, at den rutinerede dommer selv har truffet valget.

'Det er rigtigt, at dommer Britt Bendixen stopper efter denne sæson i 'Vild med dans'. Det er hendes beslutning, som vi bakker op om. Britt har i den grad taget sin tørn som dommer og været med til at gøre Danmarks største dansegulv til alt det, det er i dag, og det elsker vi hende for. Men nu skal hun videre,' skriver han i en mail.

79-årige Britt Bendixen har været en del af 'Vild med dans' siden første sæson, og kun i sæson 16 har hun siddet ude efter en hjerteoperation.

Det er derfor et par store dansesko, der skal udfyldes, når erstatningen skal findes. HER&NU kunne for nylig afsløre, at Silas Holst ville blive ny dommer - en nyhed, han dog selv har afvist, selvom han vil elske at tage pladsen.

Silas Holst forholder sig til rygterne om, at han skal afløse Britt Bendixen som 'Vild med dans'-dommer

Silas Holst danser med Lise Rønne i denne sæson. Foto: Jonas Olufson

Thomas Strøbech slår dog fast, at man ikke har indgået en aftale med en afløser, selvom det altså står klart, at der bliver en ledig plads ved dommerbordet.

'Hvad næste sæson byder på i forhold til medvirkende, dansere og dommere er vi slet ikke begyndt at kigge ind i endnu. Vores fokus er i øjeblikket udelukkende på at få den her glimrende sæson godt i mål, og så taler vi om næste år til næste år,' skriver han.

Fem par er i øjeblikket tilbage i 'Vild med dans', der sendes hver fredag på TV 2.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men det har endnu ikke været muligt.