TV 2 erkender fejl: Nævnte ikke dom for seksualforbrydelse

Da Ekstra Bladet fanger Mikkel Bentsen over telefonen, er han til at starte med ikke meget for at komme med sin kommentar til sagen.

Han går dog alligevel med til at sætte et par ord på, hvad han tænker om, at TV 2 nu vil nævne hans dom i programmet.

- Jeg synes, det er urimeligt, og det er ikke fair. TV 2 ved, at jeg er dømt for det her, og så retter de det, fordi der er små mennesker, der har ondt i røven. Det er jeg meget vred over. Jeg synes, det er urimeligt, siger han.

- Men kan du ikke forstå, at det er relevant for seerne, at de skal vide, at du tidligere er dømt for en seksualforbrydelse?

- Det er ikke relevant for seerne, at jeg er dømt tidligere. Min dom har intet med programmet at gøre eller at gøre med afhængighed, og fortid er fortid. Jeg har taget min straf, siger han og fortæller, at han føler, at dommen forfølger ham.

- Dommen forfølger mig. Jeg bliver kaldt børnelokker, pædofil og voldtægstforbryder, og det synes jeg ikke er fair. Jeg lever for en ting, og det er min søn. Og jeg fortryder inderligt, at jeg havde noget med den 12-årige at gøre dengang. Hun løj om sin alder, så hvad skulle jeg tro på?, siger han.

- Men det er vel klart, at den her dom forfølger dig? Det er jo en alvorlig sag.

- Sket er sket, og jeg har taget min straf. Mere har jeg ikke at sige til det.

Mikkel Bentsen oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen og nægter at have krænket andre kvinder.