TV 2 erkender: Skjulte reklame for seerne

TV 2 har endnu engang haft uigennemsigtige aftaler med samarbejdspartnere mod reklame-reglerne - og endnu en gang har Jyllands-Posten gravet det frem.

Denne gang drejer det sig om en vejrradar af mærket Garmin på toppen af 'TV 2 Vejret's sendevogn. Planen var, at radaren skulle kunne afmåle vejrforholdene omkring bilen, men det lykkedes aldrig, og derfor har den store radar på toppen af bilen blot ageret 'pynt' i seks år.

Og ifølge Peter Lind Nielsen, der er specialist i medieret ved advokathuset Bech-Bruun, må TV 2 ikke lave den slags samarbejde uden at fortælle seerne, at Garmin har været sponsor.

Det siger han til Jyllands-Posten.

TV 2 erkender 'fejl'

Det er ikke første gang, TV 2 har været i stormvejr på grund af uigennemsigtige betalte samarbejder.

Men denne gang indrømmer TV 2, at der er tale om en fejl, og at den ikke kommer til at gentage sig.

'Det er en fejl, og det har vi rettet op på ved at fjerne radaren', udtaler redaktionschef og vært på TV 2 Vejret Peter Tanev til Jyllands-Posten.

I slutningen af december valgte det såkaldte Radio- og tv-nævn, der hører under Slots- og Kulturstyrelsen, at gå ind i sagerne om sponsoreret indhold på TV 2.

Det skete, efter Jyllands-Posten blandt andet har afsløret, at Læsø Turist- og Erhvervsforening havde betalt TV 2 Vejret for omtale og indslag fra øen.

De mange sager har fået TV 2 til helt at droppe det betalte indhold, fortalte indholdsdirektør Lotte Lindegaard i starten af december.