TV 2 hæver prisen

En rund 20'er.

Så meget stiger prisen for at se forud på 'Landmand søger kærlighed' eller følge med i 'Klovn' på TV 2 Play.

TV 2 hæver fra 4. oktober prisen på streamingtjenesten for de allerede eksisterende kunder i butikken - en prisstigning, som nye kunder allerede fik at mærke tidligere på året.

Stigningen betyder, at det nu bliver 20 kroner dyrere for flere af de pakker, som TV 2 Play tilbyder.

Den nye og højere pris er gældende for pakkerne 'Favorit' og 'Favorit + Sport', og den betyder, at seerne nu skal have 129 kroner op af lommen for et 'Favorit'-abonnement med reklamer og 159 kroner for en pakke uden.

Sportspakken stiger til 189 kroner med reklamer og 219 kroner uden afbrydelser af slagtilbud i Bilka og kølende læskedrikke.

Styrket indhold

Om grunden til de stigende priser skriver TV 2's kundeservice følgende:

'Vi har store ambitioner for TV 2 PLAY. Vi styrker hele tiden vores indhold inden for underholdning, reality, fiktion, dokumentar og aktualitet samt ikke mindst sport. Lige nu køber vi blandt andet nye - og forlænger eksisterende - sportsrettigheder. Når priserne for 'Favorit' og 'Favorit + Sport' ændres, er det blandt andet, fordi TV 2's sportsrettigheder giver adgang til nyt indhold i disse to pakker – udvalgte sportsrettigheder er også tilgængelige i ’Favorit'-pakken, når TV 2 eksempelvis sender landskampe på hovedkanalen'.

Priserne for 'Basis med reklamer' og 'Basis uden reklamer' er uændrede.

