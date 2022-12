TV 2 henter chef fra Lego

Mens man de fleste steder er optaget af økonomisk krise og spareplaner, opruster TV 2 nu på cheffronten.

I en pressemeddelelse oplyser tv-stationen, at man fra 16. januar opjusterer fra fem til seks medlemmer af direktionen, når 38-årige Anders Lerbech tiltræder som ny teknologidirektør.

Lerbech kommer fra Lego Gruppen, hvor han i ni år har arbejdet med digital transformation og udvikling. Hos TV 2 skal han særligt have fokus på udviklingen med mere streaming, lyder det i pressemeddelelsen.

'Her i slutningen af 2022 har vi nået en afgørende milepæl med 1 million abonnenter på TV 2 PLAY, men konkurrencen er hård, og hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, skal vi styrke vores digitale momentum yderligere', udtaler administerende direktør Anne Engdal Stig Christensen i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Det får vi nu mulighed for med Anders Lerbech i spidsen, og jeg glæder mig til at byde Anders velkommen på TV 2'.

Imponeret

Anders Lerbech slår i pressemeddelelsen fast, at han er 'imponeret' over sin nye arbejdsplads, men at han samtidig glæder sig til at fortsætte udviklingen.

'TV 2 har modet til at være fremsynede og sætte ekstra fokus på brugernes behov og nye adfærd. Sammen har vi en vision om at levere dansk kvalitetsindhold og public service, som danskerne har let adgang til og lyst til at samles om, og det gør vi i fællesskab på tværs af organisationen. Den fælles mission og holdånd har i særlig grad trukket mig til TV 2', siger han i pressemeddelelsen.