TV 2 i alarmberedskab: Advarer ansatte

Mandag morgen får omstridt MeToo-dokumentar, der blandt andet handler om seksuelle krænkelser på TV 2, premiere på discovery+.

Det har fået ledelsen på TV 2 til at gå i alarmberedskab og advare medarbejderne på kanalen om, at programmet, hvor flere kvinder ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer til at stå frem med historier om seksuelle krænkelser på kanalen, muligvis kommer til at skabe en del røre.

Det sker i en intern mail til kanalens medarbejdere, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Oprindeligt var det TV 2 selv, der var gået i gang med arbejdet til dokumentaren, men da det blev klart, at dokumentaren mest af alt ville handle om TV 2 selv, blev den skrottet af ledelsen på kanalen.

Siden har Impact TV og Discovery Networks dog fortsat arbejdet, der nu er klar til at blive vist, og det får altså TV 2 til at reagere.

'Vi forventer, at dokumentarserien vil medføre nogen debat. Vi har indtil videre begrænset viden om indholdet af dokumentarserien, hvortil nyhedsdirektør Ulla Pors er blevet interviewet', lyder det i mailen fra TV 2's kommercielle direktør, Anne Stig Christensen, der fortsætter:

'Det forlyder, at dokumentaren anonymiserer de mænd, som anklages for krænkende adfærd. Undtaget for anonymisering er dog mænd, der selv er stået frem i medierne'.

Jes Dorph-Petersen er en af dem, der blev taget af skærmen på TV 2, efter en advokatundersøgelse på TV 2 viste, at to kvinder havde følt sig krænket af ham. Han har åbent i en lang række medier taget afstand fra beskyldningerne. Foto: Marie Ravn

Det var ikke i orden

I mailen erkender hun samtidig, at der har været problemer med en krænkende kultur på TV 2.

'Siden TV 2s start i 1988 har vi leveret formidable programmer og tilbud til danskerne, og vi har derfor fået en enestående opbakning fra seere og brugere. Den del af vores historie kan og skal vi være stolte af', skriver hun og fortsætter:

'Samtidig er vi nu klar over, at der over en årrække er sket ting i form af krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed, som absolut ikke er i orden – hverken nu eller dengang'.

Samtidig erkender den kommercielle direktør, at de hos TV 2 skulle have været mere opmærksomme på, at der har foregået ting, der var 'usunde og forkerte', og at der skulle være handlet tidligere.

'Som I ved, førte oplysningerne om en uhensigtsmæssig kultur på TV 2 til, at vi både igangsatte en advokatundersøgelse og et omfattende kulturarbejde. Advokatundersøgelsen er for længst afsluttet, mens kulturarbejdet fortsætter i hele koncernen, også i Nyhederne og den kommercielle afdeling (...)', lyder det videre i mailen, der blandt andet rundes af med dette:

'Lige så ihærdigt vi hver dag arbejder med vores faglighed og vores produkt, lige så ambitiøse skal vi være i forhold til at skabe en sund kultur og en ordentlig måde at være og arbejde sammen på. På TV 2 skal vi passe på alle vores ansatte, og hos TV 2 går vi – den nuværende ledelse – målrettet efter en vedvarende forbedring af vores måde at være sammen på'.