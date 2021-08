TV 2 i ny stor satsning

Underholdningsprogrammet 'The Masked Singer', hvor ingen ved, hvem der gemmer sig bag de fascinerede og vilde forklædninger kommer nu i en dansk version.

Den danske udgave på det internationale underholdningsshow kommer til at gå under navnet 'Hvem holder masken?', og får Ibi Støving som vært.

Uge efter uge går ti forklædte, kendte personligheder på scenen, og synger det bedste de har lært. Deres identitet skjules af forklædninger, og når de taler, er deres stemmer forvrængede. Det er kun, når de synger, man hører deres ægte stemmer, og hver uge bliver der givet ledetråde.

'The Masked Singer' er allerede et stort underholdnignsshow i mange andre lande. Foto: Fotos: Fremantle

I udlandet er programmet kommet på alles læber, fordi folk gerne vil følge ledetrådene og regne ud, hvem der gemmer sig bag forklædningerne.

- 'Hvem holder masken?' er både surrealistisk, sjovt og stærkt vanedannende, og vi håber, at seerne vil kaste sig grådigt over gættelegen, som vi har set det i andre lande, siger TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech og fortsætter:

- Både børn, unge og voksne vil fascineres af det legesyge og humoristiske univers – og så er der bare noget ved hemmeligheder og ledetråde, der kan sætte den indre detektiv på overarbejde.

Danmarks største gætteleg

TV 2 inviterer seerne med til Danmarks største gætteleg allerede til november, hvor programmet får premiere.

- Det her underholdningsprogram minder på ingen måde om noget show, jeg har set før. Det er spektakulært og enormt fascinerede med de vildeste udklædninger, man kan forestille sig. Både min søn og jeg har set den svenske version og er blevet helt opslugt af mysteriet om, hvem der gemmer sig bag udklædningerne, siger Ibi Støving.

Hvilke kendte danskere, der bliver programmets detektiver er endnu ikke officielt, og hvilke kendte danskere, der gemmer sig bag forklædningerne bliver også holdt hemmeligt for programmets vært.

- Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle være vært på et underholdningsprogram, hvor ikke engang jeg ved, hvem hovedpersonerne er. Det bliver så sjovt, og jeg glæder mig helt vildt til at dele gættelegen med resten af Danmark, siger Ibi Støving.