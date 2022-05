TV 2 i opråb: Efterlyser tyv

På fredag står den på fodbold med herrelandsholdet, når TV 2 og TV 2 Play blænder op for Nations League-kampen mellem Frankrig og Danmark, og det skulle et stort reklamebanner ved Storkespringvandet i København hjælpe med at gøre opmærksom på.

Banneret er dog blevet frarøvet et ganske væsentligt element.

I et opslag på Instagram og Facebook meddeler TV 2, at det store dannebrogsflag, der ellers prydede banneret, er blevet tyvstjålet.

'Kære dig, der har lånt vores flag. Vi ved ikke, hvad du skal bruge et 10x7 meter stort dannebrogsflag til, men vi håber, at det er til fejringen på fredag. Kærlig hilsen TV 2', lyder det i opslaget, der fortsætter:



'Ps. Hvis du synes, at flaget klædte Yussuf bedre, så ved du, hvor du kan aflevere det.'

Skaber reaktioner

Til Ekstra Bladet fortæller kanalchef for TV 2 Sport, Kristian Hyldgaard, at der ingen sure miner er. Man vil dog gerne have flaget leveret retur til banneret.

'Vi er glade for, at der er andre, der er lige så begejstrede som os for, at herrefodboldlandsholdet endelig er tilbage, men begejstringen for vores flag har måske lige oversteget vores forventninger', skriver han i en mail og tilføjer:

'Vi er sikre på, at den der har lånt flaget, også bare gerne vil være med til at skabe den bedst tænkelige stemning forud for Danmarks kampe, så der er ingen sure miner og frit lejde, hvis man lige dribler forbi og afleverer flaget retur, eller kigger forbi med det i vores studie i Fælledparken, hvor vi de næste uger dagligt sender Nations League'.

Indtil videre ser det ikke ud til, at tyven har meldt sig på banen. Til gengæld er der flere i kommentarsporet på kanalens sociale medier, der gør sig vittige over tyveriet.

'Det er da altid noget, han ikke har bar røv inde under det flag', skriver en Facebook-bruger eksempelvis.

