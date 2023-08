TV 2 jubler: Bliver ved med at stige

Det lader til, at TV 2 har fundet sig et hit i deres nye program 'Forræder'

Man må satse for at vinde.

Og TV 2 har i den grad scoret guld med deres nye seer-hit.

TV 2's nye store underholdningssatsning, 'Forræder', handler om 18 danske kendisser, som hver uge skal forsøge at finde frem til, hvem af dem der er de tre hemmelige forrædere, som 'myrder' de loyale i nattens mulm og mørke.

Den slags er noget, seerne kan lide. Det viser de seneste seertal på tværs af klassisk broadcast og streaming, som TV 2 har delt med Ekstra Bladet.

744.000 har set tredje afsnit, mens 728.000 fulgte med i afsnit to. Første afsnit har i skrivende stund lokket 983.000 seere ind siden premieren, så der nu ikke skal mange flere til, før det runder millionen.

Det er værten Lise Rønne, der styrer slagets gang, når 18 danske kendisser skal finde ud af, hvem af dem der er enten loyale eller forrædere. Foto: Foto: BLU/TV 2

TV 2: 'Det er skønt at mærke'

Der er da også lutter lykke over successen blandt cheferne på TV 2.

Kanalens underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech skriver i en mail til Ekstra Bladet:

'Det er en fornøjelse, når vores programmer er med til at starte samtaler, og det oplever, jeg at ’Forræder’ virkelig kan. At vi kan dele med andre, hvad vi ser, hvad det rører i os, og hvad vi selv ville have gjort i de medvirkendes sted. Og det er skønt at mærke, hvordan vores seere lader sig rive med af legen, køber ind på universet og at programmet virkelig samler på tværs af generationer'.

'Forræder' er den danske version af det hollandske underholdningsformat 'De Verraders', der ud over Holland produceres i blandt andet Australien, Frankrig, Sverige, Norge og Tyskland med stor succes. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Ekspert: - Tiden er til det

Tv-ekspert Keld Reinicke forstår godt, at danskerne har taget god imod det indkøbte koncept.

- Det understreger den trend, der er med reality-tv, som går rigtig godt for tiden. TV 2 har haft stor succes med 'Bachelor' og 'Bachelorette', og er ved at købe op af flere af de her 'mainstream'-realityshows. Det er også en tendens, vi ser uden for Danmark.

Det hjælper ifølge Keld Reinicke også, at konceptet er nyt for de danske seere.

- Det er underholdende, og man skal lære nogle karakterer at kende. Vi har lyst til at se noget nyt. Man kan også se at Netflix' mange nye reality-formater ofte går godt. Tiden er til det lige nu, siger han og fortsætter:

- Jeg tror også, det handler om, at der er sket en mætning i forhold itl fiktionsserier. Den fiktion, der er, er ikke stærk nok. Og så søger man mod nogle andre ting.

Han forventer også, at TV 2 allerede er i gang med at udtænke en sæson to.

- Helt sikkert. Det ville være mærkeligt, hvis der ikke kom en sæson mere.