TV 2 jubler: Over al forventning!

Lørdag aften var der premiere på TV 2's nye, store underholdningssatsning 'Hvem holder masken?', hvor kendte danskere iklæder sig enorme kostumer og masker, og så er det ellers op til et panel af detektiver at gætte deres identitet på baggrund af de kendtes sangstemme og forskellige ledetråde.

Programmet, der i USA har succes under navnet 'The Masked Singer', er da også kommet godt fra start på TV 2.

Det viser de seneste seertal fra Kantar Gallup.

Her ses det, at premieren på 'Hvem holder masken?' tiltrak 656.000 seere, og dermed var programmet kun overgået af 'Vild med dans' på TV 2 med 753.000 seere og 'Den store bagedyst' på DR1 med 814.000 seere i ugen, der er gået.

Hos TV 2 er begejstringen da også til at tage at føle på.

'Premieren på 'Hvem holder masken' er gået over al forventning. Der er rigtig mange, der har set med i weekenden, og vi mærker et stort engagement fra danskerne, der har sendt os masser af gode bud på, hvem der gemmer sig bag maskerne', lyder det fra TV 2's underholdningsredaktør, Thomas Richardt Strøbech, i en mail til Ekstra Bladet.

Jimmy Jørgensen røg ud som den første og blev derfor afsløret. Foto: Nicolas Tobias Folsgaard/TV 2

Umiddelbart efter lørdagens premiere var det dog blandede røster, der blev givet til kende om programmet på de sociale medier. Her mente flere, at programmet var for langtrukkent og kedeligt, mens andre mente, at det var god underholdning.

Stort engagement

Thomas Richardt Strøbech tager dog de blandede reaktioner med ophøjet ro.

'Det er fedt at se et stort engagement fra brugerne på sociale medier, og der er selvfølgelig både positiv og negativ respons. 'Hvem holder masken?' råber op og ligner ikke så meget andet, vi kender, så når vi slipper Monster, Æggemad og Robot løs på en scene, er vi forberedt på, at det kan dele vandene', lyder det fra redaktøren, der fortsætter:

'Indtil videre er vi rigtig glade for, at så mange har set med på både live-tv og TV 2 Play, så alt i alt er vi meget tilfredse med en flot premiere', lyder det videre.

'Hvem holder masken' havde premiere lørdag på TV 2 og har Ibi Støving som vært. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Her kan du læse, hvad Ekstra Bladets kulturkommentator mener om programmet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør første afsnit Kvindetribunalet, Ekstra Bladets nye, ugentlige podcast med Anna Thygesen herunder. Afsnittet handler om sms-pressemødet og om Henrik Qvortrup, der er sprunget ud som feminist.