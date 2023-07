TV 2-kendis er blevet single igen

Eva Lund Rasmussen afslører på sin Instagram-profil, at hun atter er fri på markedet

Senest har vi set hende i TV 2-programmet 'Bachelorette', hvor hun som sexologstuderende skulle guide veninden Mette Sommer og tre bejlere gennem en række tantraøvelser.

Sidste sommer kunne vi se hende i 'Bachelor', hvor hun kæmpede om at få den sidste rose.

Dog har Eva Lund Rasmussen tidligere fortalt, at hun faktisk ikke havde hjertet helt med, fordi det lå hos en anden, som hun for nyligt genoptog kontakten med.

Men nu er det slut.

Det skriver hun på sin Instagram.

'Og nåh ja.. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er jeg altså tilbage på singlemarkedet igen. Det er ikke noget, jeg har lyst til at snakke så meget om endnu... fordi jeg stadig er super ked af det over det og selv lige prøver at finde hoved og hale i det hele ...' skriver hun blandt andet og fortsætter:

'Så lige nu skal jeg ikke date nogen overhovedet!'

Dog er det ikke sikkert, at alt håb er ude for de følgere, der ønsker at se hende i TV 2-programmet 'Bachelorette'.

Hun afslutter nemlig sin story med at skrive: 'Men skal vel på banen på et tidspunkt, når jeg engang er klar til at lukke en mand ind igen.'

Eva Lund Rasmussen deltog i TV 2-programmet 'Bachelor' sidste sommer. Foto: Stine Bidstrup

Forelsket under optagelser

Eva Lund Rasmussen har tidligere fortalt om den gamle flamme i Ekstra Bladets podcast 'Superlike'.

Her kunne hun blandt andet løfte sløret for, hvordan hun mødte ham et par uger inden, hun drog afsted efter kærligheden i sidste sommers udgave af 'Bachelor'.

Kærligheden brast, da hun kom hjem, men de fandt melodien igen.

Men nu er det atter forbi, og derfor holder realitydeltageren en pause fra at date.

Ekstra Bladet har rakt ud til Eva Lund Rasmussen, men det har i skrivende stund været uden held.