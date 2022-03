TV 2-korrespondent forlader Rusland

De seneste dage har Rusland strammet grebet om den frie presse. Fra lørdag kan det nemlig koste op til 15 års fængsel at sprede 'falske nyheder'.

Det har medført, at de fleste vestlige korrespondenter har opgivet deres arbejde i landet, heriblandt Uffe Dreesen fra TV 2.

- Jeg synes jo selvfølgelig, at det er ærgeligt. Jeg ville gerne have taget tilbage til Rusland, hvis ikke der var de her nye bestemmelser, siger Uffe Dreesen til Ekstra Bladet.

Han er landet i København, og er nu på vej hjem til sin familie efter cirka to måneder i Rusland.

- Jeg har været i Rusland i to måneder, så jeg trænger bare til at se min familie. Jeg var kort hjemme et døgn, og så spidsede det hele til, så jeg tog afsted igen. Så jeg savner bare at komme hjem til min kone og min familie og blive mindet om, at jeg stadig har dem, siger Uffe Dreesen.

Umuligt at arbejde

På grund af den nye lov, er det ifølge Uffe Dreesen også umuligt at lave journalistisk arbejde.

- Med den nye lov, er det ikke muligt at lave uafhængig og fri journalistik. Det er jo russerne, der definerer hvad man må sige. Så har man sagt et eller andet, som de kategoriserer som en fejlinformation, så klapper fælden, siger Uffe Dreesen.

Han understreger, at der ikke skal meget til før de russiske myndigheder sætter folk i fængsel.

- Russerne er jo ikke blødsødne. De sætter folk i fængsel for et godt ord. Også uskyldige mennesker, siger Uffe Dreesen.

Hash i tasken

Han nævner selv et eksempel på en situation, som han kunne frygte.

- De har lige anholdt en amerikansk basketballspiller, fordi der var hash i hendes bagage. Og det kunne godt virke som sådan et gammelt KGB-nummer. Det kunne lige så godt ske for mig. Jeg tror dog ikke, at jeg er så prominent, at de vil ofre noget på det. Men skulle de have set sig sure på dig, ville det være så let som ingenting at finde noget forkert, du har sagt eller gjort, siger Uffe Dreesen.

Journalister er derfor blevet en jaget gruppe i Rusland, og situationen ser kun ud til at forværres.

- Det er meget svært for de russiske journalister at arbejde. Specielt de uafhængige medier. Og min opfattelse er også, at deres journalister begynder at forlade landet, siger Uffe Dreesen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lars Løkke Rasmussen er gæstevært i Henrik Qvortrups podcast 'Q&Co'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.