TV 2 med stor ændring: 'Vild med dans' får nyt udtryk

Hvis du er en af de mange tusind seere, der fredag har planer om at tænde for premieren på 19. sæson af 'Vild med dans', er det ikke de vante farver og omgivelser, der kommer til at møde dig.

På et pressemøde fredag løfter TV 2 nemlig sløret for, at det populære underholdningsprogram har fået lidt af et ansigtsløft.

Farverne er nye, logoet er nyt, og man kan se frem til meget mere leg med det visuelle, lover underholdningsredaktør for TV 2, Thomas Richardt Strøbech.

- Vi kunne godt tænke os at lege lidt med udtrykket i 'Vild med dans' og gøre det virkelig sjovt igen, og jeg synes, at det her studie signalerer noget mere fest, farver og pang end det gamle art deco-look, som var glamourøst og smukt, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Men alle ved jo godt, at 'Vild med dans' er glamourøst. Vi vil også gerne sende et signal om, at 'Vild med dans' er et skægt sted at være en fredag aften og holde en fest.

Intet galt

Ifølge Strøbech er det tre år siden, man sidst pillede ved programmets udtryk, men denne gang er det både logo, lys og scenografi, der har fået en tur med penslen.

- Hvad var der galt med det gamle udtryk?

- Der var ikke noget galt med det gamle, men men det er jo et 18-årigt program nu, så man skal jo hele tiden rykke sig lidt, og i år har vi valgt at rykke os på det visuelle, siger han.

Det visuelle udtryk er ikke den eneste ændring i danseprogrammet. Tidligere på sommeren kunne Ekstra Bladet afsløre, at TV 2 har valgt at skære ned på antallet af udsendelser.

Derudover er komiker Martin Johannes Larsen for første gang i front for programmet sammen med Sarah Grünewald, ligesom der har været udskiftning ved dommerbordet, hvor Britt Bendixen er blevet erstattet af Sonny Fredie Pedersen.

