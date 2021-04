Hvis du er en af de mange danskere, der har været glad for TV 2's julekalendere om Tinka, kan du godt begynde at glæde dig.

Der kommer nemlig endnu mere Tinka, og optagelserne til en ny julekalender, der får navnet 'Tinka og sjælens spejl', er allerede i gang.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

'Tinka og sjælens spejl', som den nye julekalender hedder, får premiere på TV 2 Play og TV 2 i julen 2022.

TV 2 med stor nyhed: 'Tinka' vender tilbage

- Jeg er utroligt glad for, at vi igen i 2022 skal dele et af vores mest elskede familiejuleuniverser med danskerne, nemlig Tinka. Den nye Tinka-julekalender rummer alt det, vi har brug for: fællesskab, håb og kærlighed, siger TV 2's fiktionschef, Katrine Vogelsang, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Familiejulekalenderen er et af TV 2's allerfineste bidrag til public service i en tid, hvor tv- og streamingmarkedet er fyldt med udenlandske formater, for den kan samle danskerne og give dem et frikvarter i den travle juletid. Oveni er det helt fantastisk, at hele holdet bag Tinka igen er klar til at tage os med på en spændende rejse ind i Tinka-universet, siger hun videre.

Her ses Albert Rosin i 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Per Arnesen/TV 2

I hovedrollerne i den nye julekalender ses igen Josephine Chavarria Højbjerg som Tinka og Albert Rosin Harson som Lasse. Desuden er der gensyn med Hadi Ka-Koush, Ellen Hillingsø, Christian Tafdrup, Neel Rønholt, Rosita Gjurup, Martin Bo Lindsten, Birthe Neumann, Esben Dalgaard, Jakob Femerling og Viilbjørk Malling Agger.

Nye navne på rollelisten tæller blandt andre Henrik Koefoed og Anna Haarup Much.

Tredje fortælling om Tinka

'Tinka og sjælens spejl' bliver den tredje fortælling efter 'Tinkas juleeventyr' fra 2017 og 'Tinka og Kongespillet' fra 2019.

De to første julekalendere har været enormt populære og er blandt de mest sete julekalendere i nyere tid på både tv og streaming.

'Tinka og Kongespillet' havde i snit 1.096.000 seere pr. afsnit. Familiejulekalenderen har også vundet flere priser, blandt andet modtog den Svend Prisen for 'Årets tv-dramaserie'.

Josephine Chavarria Højbjerg spiller igen rollen som Tinka. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I år har TV 2 ligeledes premiere med en ny julekalender - nemlig den nye julekalender 'Kometernes jul', som produceres af Nordisk Film Production.