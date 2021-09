TV 2 med stor nyhed

Til januar går TV 2 i gang med optagelserne til en ny sæson af datingprogrammet 'Bachelor'.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Her fortæller de, at første sæson var så stor en succes, at de har valgt at lave en sæson mere.

''Bachelor' var fantastisk populært og er et af de mest sete programmer på TV 2 Play nogensinde. To fandt kærligheden til hinanden, stærke følelser var i spil, og gode venskaber blev skabt', lyder det fra Sune Roland, der er indholdschef på TV 2 Play og TV 2 Zulu.

'Vi kan med det høje seerengagement konstatere, at danskerne lod sig rive med på kærlighedsrejsen fra begyndelsen og frem til den allersidste roseceremoni. Tv er stærkest, når det giver anledning til, at vi taler med hinanden om det, vi ser, har en mening om indholdet og spejler os i det, vi oplever. Det viste 'Bachelor' med alt tydelighed, at formatet kunne', lyder det videre om beslutningen om at lave en sæson mere.

Bolette og Jaffer fandt kærligheden hos hinanden i TV 2-programmet. Foto: TV 2

Leder efter den nye

Derfor er TV 2 nu i fuld gang med at lede efter den næste bachelor.

'Vi søger nu en ny bachelor, hvorefter castingen af kærlighedssøgende kvinder bliver sat i gang, og vi glæder os til at kunne dele meget mere 'Bachelor' med resten af Danmark i 2022', lyder det i pressemeddelelsen.

Optagelserne til programmet varer i fire uger og finder sted i udlandet i starten af 2022. Præcis hvor programmet bliver optaget, har TV 2 endnu ikke offentliggjort.

Sidste års 'Bachelor', der blev optaget i Grækenland, endte med, at Jaffer og Bolette fandt kærligheden. Ligeså godt gik det dog ikke med Casper, der måtte se kærligheden smuldre allerede, da han var landet i lufthavnen i Danmark, hvor kærligheden imellem ham og Michaela smuldrede. Læs meget mere om det lige her.

Casper valgte i sidste ende Michaela, men kærligheden varede ikke ved. Foto: Lotte Lemche/TV 2

