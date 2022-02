TV 2 om voldsepisode: - Meget kede af det

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Torsdag i sidste uge gik det løs med optagelserne til årets Zulu Awards, hvor en lang række kendte deltog - både i prisuddelingen, der foregik i K.B. Hallen i København og siden i efterfesten.

Da festlighederne rykkede til Søpavillonen ved søerne i København, løb det dog af sporet for nogle af deltagerne, der endte i et voldsomt slagsmål.

Og det ærgrer man sig over hos TV 2.

'Vi er meget kede af, at der er gæster fra efterfesten til Zulu Awards, som har været involveret i et slagsmål. Vold hører ingen steder hjemme og heller ikke til et arrangement som dette,' understreger Asger Schønheyder, der er er redaktør på TV 2 Zulu over for Ekstra Bladet i en mail. Han fortsætter:

'Zulu Awards handler om kærlighed og om folkets hyldest til fantastiske kunstnere og artister, og vi er meget kede af at høre, at aftenen er endt sådan for en af vores gæster. Politiet er på sagen og undersøger hændelsen.'

Melvin Kakooza var vært for Zulu Awards, og Lars Hjortshøj var blandt gæsterne. Foto: Anthon Unger

Kørt på hospitalet

Over for Ekstra Bladet kunne Københavns Politi tidligere tirsdag bekræfte, at man havde været kaldt ud til et slagsmål til efterfesten.

'Vi kan oplyse, at Københavns Politi natten til 18. februar kl. lidt i 4 fik en anmeldelse om en voldsepisode på Søpavillonen. En person blev kørt på hospitalet til behandling,' oplyste politiet i en mail

Her kunne politiet desuden berette, at man fortsat efterforsker sagen, og at ingen endnu er hverken anholdt eller sigtet.

Ekstra Bladets anmelder var kun sporadisk underholdt af Zulu Awards, som han kaldte både pinefuldt og plat. Showet blev sendt på tv søndag. Læs anmeldelsen her.